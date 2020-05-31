Погодный "армагеддон" обрушился на Бердянск: сносило крыши, падали деревья. Фото и видео

В субботу, 30 мая, над Бердянском пронесся мощный ураган, который нанес урон побережью Азовского моря.

Как пишет "Бердянск 24", в микрорайоне Лиски на домах повреждены крыши, в прибрежной зоне упали несколько деревьев, также завалены электроопоры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Побережьем Азовского моря пронесся мощный ураган

В последние годы в Азовском море неоднократно фиксировались смерчи, но без разрушительных последствий для побережья.

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

brd24.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа-начале сентября прошлого года пляжи в Бердянске заполонили тысячи медуз.

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