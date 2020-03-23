Во вторник, 24 марта, ожидается преимущественно солнечная погода на всей территории Украины, однако заморозки не уйдут.
Средняя температура днем будет достигать +6. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Холоднее всего будет на западе страны, в Ивано-Франковской области ожидается мороз до -9.
В Черниговской, Сумской о Черкасской области также будет морозно – до -8.
Теплее всего на юге Украины: 24 марта будет от -4 до +5.
Осадки на территории страны не прогнозируют.
На востоке заморозит до -7. Днем ожидается +5.
Синоптики предупредили о новой волне холода в Украине
ua.news
Западные регионы ожидает сильный ветер, морозы и гололед. Кроме Ивано-Франковской области, холодно также будет на Буковине и на Львовщине. В остальных западных регионах минимум -7.
В центральной части страны ожидается солнечная и сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-7. В Черкасской области заморозит до -8.
Погода в Украине 24 марта
Скриншот
На севере будет холодно. Сумщину и Черниговщину ожидают 8 градусов мороза.
Харьковскую, Донецкую и Луганскую области ждут умеренные заморозки (6 градусов мороза), а на юге – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях – будет минимум -4.
В Киеве также солнечно и сухо. Ночью температура воздуха упадет до -6.
Погода в Киеве 24 марта
Скриншот
Погода в Киеве
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца марта в Украине. Обещают снег и гололед.
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