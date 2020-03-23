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23 марта • обновлено в 12:16
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Погода в Украине: синоптики предупредили о новой волне холода

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Во вторник, 24 марта, ожидается преимущественно солнечная погода на всей территории Украины, однако заморозки не уйдут.

Средняя температура днем ​​будет достигать +6. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

  • Холоднее всего будет на западе страны, в Ивано-Франковской области ожидается мороз до -9.

  • В Черниговской, Сумской о Черкасской области также будет морозно – до -8.

  • Теплее всего на юге Украины: 24 марта будет от -4 до +5.

  • Осадки на территории страны не прогнозируют.

  • На востоке заморозит до -7. Днем ожидается +5.

Синоптики предупредили о новой волне холода в Украине

Синоптики предупредили о новой волне холода в Украине

ua.news

Западные регионы ожидает сильный ветер, морозы и гололед. Кроме Ивано-Франковской области, холодно также будет на Буковине и на Львовщине. В остальных западных регионах минимум -7.

В центральной части страны ожидается солнечная и сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-7. В Черкасской области заморозит до -8.

Погода в Украине 24 марта

Погода в Украине 24 марта

Скриншот

На севере будет холодно. Сумщину и Черниговщину ожидают 8 градусов мороза.

Харьковскую, Донецкую и Луганскую области ждут умеренные заморозки (6 градусов мороза), а на юге – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях – будет минимум -4.

В Киеве также солнечно и сухо. Ночью температура воздуха упадет до -6.

Погода в Киеве 24 марта

Погода в Киеве 24 марта

Скриншот

Погода в Киеве

Погода в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца марта в Украине. Обещают снег и гололед.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Погода в Киеве Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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