Во вторник, 24 марта, ожидается преимущественно солнечная погода на всей территории Украины, однако заморозки не уйдут.

Средняя температура днем ​​будет достигать +6. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет на западе страны, в Ивано-Франковской области ожидается мороз до -9.

В Черниговской, Сумской о Черкасской области также будет морозно – до -8.

Теплее всего на юге Украины: 24 марта будет от -4 до +5.

Осадки на территории страны не прогнозируют.

На востоке заморозит до -7. Днем ожидается +5.

Синоптики предупредили о новой волне холода в Украине ua.news

Западные регионы ожидает сильный ветер, морозы и гололед. Кроме Ивано-Франковской области, холодно также будет на Буковине и на Львовщине. В остальных западных регионах минимум -7.

В центральной части страны ожидается солнечная и сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-7. В Черкасской области заморозит до -8.

Погода в Украине 24 марта Скриншот

На севере будет холодно. Сумщину и Черниговщину ожидают 8 градусов мороза.

Харьковскую, Донецкую и Луганскую области ждут умеренные заморозки (6 градусов мороза), а на юге – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях – будет минимум -4.

В Киеве также солнечно и сухо. Ночью температура воздуха упадет до -6.

Погода в Киеве 24 марта Скриншот

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца марта в Украине. Обещают снег и гололед.

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