Погода в Украине: синоптики дали прогноз на начало недели

В понедельник, 10 декабря, почти на всей территории Украины будет оттепель с небольшими осадками.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 10 декабря дневная температура составит 0...+2, ночью -2...0.

Во Львове днем +3...+5 тепла, ночью 0...-2, пройдут дожди с мокрым снегом.

В Одессе днем 0...+2, ночью -2...0, переменная облачность.

В Днепре в понедельник днем +2...+4, ночью -4...-2, ожидается мокрый снег.

В Харькове пройдет дождь со снегом. Днем 0...+2, ночью -2...0.

В Карпатах в понедельник днем +2...+4, ночью -2...0, пройдет мокрый снег.

Во вторник, 11 декабря, в большинстве регионов Украины, кроме восточных областей, осадков не ожидается, среднесуточная температура около 0.

В Киеве 11 декабря ночью пройдет снег с дождем, днем - без осадков. Днем 0...+1, ночью -1...0.

Во Львове днем +1...+3 тепла, ночью -1...+1, без осадков.

В Одессе днем +2...+4, ночью -1...+1, переменная облачность.

В Днепре во вторник днем 0...+2, ночью -1...+1, ожидается сильный мокрый снег с дождем.

В Харькове пройдет дождь со снегом. Днем +1...+3, ночью -1...+1.

В Карпатах днем 0...+2, ночью -2...0, без осадков.

В среду, 12 декабря, в западных и центральных регионах пройдут дожди со снегом. На юге и востоке - без осадков.

В Киеве 12 декабря пойдет снег. Температура в течение суток составит -1...+1.

Во Львове днем +1...+3 тепла, ночью -1...1. Днем ожидается мокрый снег.

В Одессе днем +2...+4, ночью -1...+1, без осадков.

В Днепре днем 0 +2, ночью -1...+1, пройдут дожди со снегом.

В Харькове без осадков. Днем +1...+3, ночью -1...+1.

В Карпатах в среду днем 0...+2, ночью -2...0, возможен мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, на Новый год Украину ожидает легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля.