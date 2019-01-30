До -13°! Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны

Погода в Украине в марте ожидается холодной, ночные заморозки будут доходить до -13.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, теплого начала весны в Украине ожидать не приходится.

"Первая десятидневка марта – полностью с морозами. Притом, морозы довольно хорошие. Ночные температуры будут доходить до -13...-7", – отметил Горбань.

"Потом в 20-х числах марта будут легкие ночные морозы -4...-2. 3-4 дня они будут держаться", – добавил он.

kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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