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До -13°! Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны

4.4тЧитать материал на украинском

Погода в Украине в марте ожидается холодной, ночные заморозки будут доходить до -13.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, теплого начала весны в Украине ожидать не приходится.

"Первая десятидневка марта – полностью с морозами. Притом, морозы довольно хорошие. Ночные температуры будут доходить до -13...-7", – отметил Горбань.

"Потом в 20-х числах марта будут легкие ночные морозы -4...-2. 3-4 дня они будут держаться", – добавил он.

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Первое дыхание весны: появился подробный прогноз погоды на февраль в Украине
До -13°! Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на начало весны

kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПрогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
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