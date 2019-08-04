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Лето, прощай: народный синоптик дал прогноз на август в Украине

2.3т Читать материал на украинском

В Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

Какая погода ждет Украину в августе, рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

"Сейчас похолодание на 3-4 дня... На севере будет +19...+21, по югу и по Одесской области +22...+24", – рассказал народный синоптик.

"Потом повышение температуры по югу до +29...+30 градусов до 14 августа. По северу на 4-5 градусов эти температуры ниже", – добавил он.

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По словам Горбаня, на ближайшие 2-3 дня просчитываются осадки.

"А после 5 августа осадков не будет до 17 августа. Затем перерыв, а в конце месяца 25-27 августа тоже осадки", – отметил он.

Как сообщил народный синоптик, второе понижение температур идет с 17 августа: "Здесь снижается температура по югу до +21...+24, а потом через 4 дня опять повышается температура".

"Концовка августа по Одесской области +25...+27, 26-31 августа хорошая погода, можно еще купаться, загорать. А по северу 18-23 августа +20...+22, а 23-31 августа +19...+21", – добавил он.

Лето, прощай: народный синоптик дал прогноз на август в Украине

pixabay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудник Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, какая погода ожидает Украину в сентябре.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Народный синоптик" - это что-то типа "народный артист"? Или вы его избирали всенародным голосованием? Клоуны вы xoxлoжoпыe, поэтому и пеРдизента себе выбрали такого же - клоуна.
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