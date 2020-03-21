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21 марта • обновлено в 20:21
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Погода в Украине на следующей неделе ухудшится: ожидаются ночные морозы и ветры

2.5т
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Погода в Украине на следующей неделе существенно ухудшится. Ожидаются ночные морозы. Потепление вернется с четверга, 26 марта.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко. В частности, понедельник 23 марта окажется холодным, с сильным ветром, без осадков. Только в Карпатах и окрестностях выпадет мокрый снег.

Вместе с тем, на выходных погода в Украине также будет прохладной – с дождями и даже снегом. По словам Диденко, Украина окажется между холодным антициклоном под названием "Юрген" и влажной циклоничностью с атмосферными фронтами.

Погода в Украине на следующей неделе ухудшится: ожидаются ночные морозы и ветры

Погода в Украине на следующей неделе ухудшится: ожидаются ночные морозы и ветры

slovoidilo.ua

В большинстве областей течение 22 марта, температура воздуха составит всего +2...+ 6 градусов, лишь на юге и юго-востоке немного теплее, +5...+ 10.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето наступит в Украине еще во время календарной весны – в мае, с июня погода будет достаточно изменчивой.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
погода
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