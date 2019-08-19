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Погода в Одессе: прогноз на 19-25 августа

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Погода в Одессе с 19 по 25 августа будет солнечной. Днем температура в городе будет подниматься выше 32 градусов тепла.

Синоптики обещают, что море в Одессе прогреется до 20 градусов. Самым жарким днем недели в Одессе будет пятница – до 37 градусов выше ноля.

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19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

sinoptik.ua

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

gismeteo.ua

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

meteoprog.ua

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

meteo.ua

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Одессе

accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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Читайте все новости по теме "Погода в Одессе" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в Одессе Прогноз погоды
Место
Украина Одесса
Тег
погода
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