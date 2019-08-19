Погода в Одессе: прогноз на 19-25 августа

Погода в Одессе с 19 по 25 августа будет солнечной. Днем температура в городе будет подниматься выше 32 градусов тепла.
Синоптики обещают, что море в Одессе прогреется до 20 градусов. Самым жарким днем недели в Одессе будет пятница – до 37 градусов выше ноля.
19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Одессе с 19 по 25 августа.
Прогноз погоды в Одессе
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Одессе
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Одессе
meteoprog.ua
Прогноз погоды в Одессе
meteo.ua
Прогноз погоды в Одессе
accuweather.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.
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