Главная Новости
25 декабря • обновлено в 07:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Рождественского чуда не будет: появился дождливый прогноз по Украине

894
Читать материал на украинском

В среду, 25 декабря, в Украине ожидается дождливая погода, в некоторых регионах – с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Ветер ожидается переменных направлений, до 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха на католическое Рождество ночью и днем – 2-7 градусов выше нуля. В западных областях прогнозируется от 0 до -4 градусов.

Новости
В Киев вернется зима: появился прогноз погоды до конца недели

Погода в Украине: появился дождливый прогноз на Рождество

Погода в Украине: появился дождливый прогноз на Рождество

netweather.tv

В Карпатах – снег, температура воздуха будет достигать от 0 градусов днем до -5° ночью. Также ожидается гололед.

Погода 25 декабря

Погода 25 декабря

В Киеве в среду будет лить дождь. Температура в течение суток суток составит 5-7 градусов тепла.

Погода 25 декабря в Киеве

Погода 25 декабря в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко пообещала, что в пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, в Украину придет похолодание со снегом, которое задержится до конца выходных.На католическое Рождество она спрогнозировала теплую погоду.

Также стало известно, что в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги