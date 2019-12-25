Рождественского чуда не будет: появился дождливый прогноз по Украине

В среду, 25 декабря, в Украине ожидается дождливая погода, в некоторых регионах – с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Ветер ожидается переменных направлений, до 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха на католическое Рождество ночью и днем – 2-7 градусов выше нуля. В западных областях прогнозируется от 0 до -4 градусов.

Погода в Украине: появился дождливый прогноз на Рождество netweather.tv

В Карпатах – снег, температура воздуха будет достигать от 0 градусов днем до -5° ночью. Также ожидается гололед.

Погода 25 декабря

В Киеве в среду будет лить дождь. Температура в течение суток суток составит 5-7 градусов тепла.

Погода 25 декабря в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко пообещала, что в пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, в Украину придет похолодание со снегом, которое задержится до конца выходных.На католическое Рождество она спрогнозировала теплую погоду.

Также стало известно, что в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

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