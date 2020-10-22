Убили единственную звездочку родителей: эксклюзивные подробности ДТП с подполковником ГосЧС под Харьковом

Под Харьковом в страшной аварии погибли отец и дочь. В джипе, который на скорости въехал в ВАЗ погибших, был сын экс-руководителя полиции метрополитена в Харькове. Сам молодой человек уверяет, что авто не управлял, поскольку лишен прав, а за рулем находился драйвер, который сбежал.

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В машине был сын бывшего руководителя полиции

Авария произошла в среду, 21 октября, около 7 часов утра. На трассе Киев – Харьков –Довжанский в "Ланос", в котором ехали 41-летний подполковник ГосЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия, врезался джип "Тойота".

От сильного удара оба погибли на месте. В "Тойоте" также были два человека. Один из них 21-летний Дмитрий Габышев, сын экс-начальника отдела полиции метрополитена Харькова Александра Габышева.

Второй, по данным телеграмм канала "Харьковские будни", Владислав Кондратенко, 1999 года рождения.

По словам очевидцев, молодые люди были пьяны. Также выяснилось, что ранее Дмитрий Габышев был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его остановили патрульные на Шкоде Superb Elegance, но проходить медицинское освидетельствование парень отказался. Суд лишил его прав и присудил 10500 грн штрафа.

Сам Габышев-младший на видео с места аварии кричал, что уже год не садится за руль, поскольку у него нет прав. А вел машину некий драгер, который сбежал. Тут же на месте оказался и отец молодого человека, который давал ему советы ничего не рассказывать.

Дочка любила кошек и собак

В поселке городского типа Липцы под Харьковом, где живет семья Азаренковых, сейчас многие обсуждают эту аварию. Дмитрия Азаренкова тут многие знали.

"Он много лет проработал спасателем. Очень хороший человек. Все выходные, все праздники на работе. И в это утро он ехал на работу, а дочку подвозил на учебу. Дмитрий такой безотказный. Все знали, что к нему можно обратиться, он тут же встанет и пойдет помогать. Он не пил даже на Новый год, потому что знал, что может придется работать", – рассказывает знакомая семьи Елена Маметова.

Погибшая Анастасия была единственной дочерью Дмитрия и Любы. "Она, как звездочка, у них, единственная дочь, которую они любили и лелеяли. Мама ей была, как подружка, отца она очень любила. Это такое горе, как Люба все это переживет, я не представляю", – говорит Маметова.

Судя по фотографиям в соцсетях, в семье очень любят животных. Люда с Настей фотографировались с собаками. Девочка постила на своей страничке в соцсетях кошек, которых тоже очень любила.

По словам знакомой, семья увлекалась своей дачей. Если выдавались свободные выходные, то они отправлялись туда. Ухаживали за цветами и очень гордились своим виноградником.

Сейчас коллеги и друзья погибших просят всех, кто был свидетелем этой страшной аварии на трассе Киев – Харьков – Довжанский, или имеет видео с регистратора, связаться с ними, чтобы установить правду.