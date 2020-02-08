Крым останется без питьевой воды: почему полуостров погибает с Россией

В аннексированном Крыму опустошены водохранилища, в связи с чем на полуострове наблюдается острая нехватка питьевой воды. Первыми дефицит почувствовали небольшие города и поселки еще несколько лет назад, теперь же проблема коснулась и больших городов.

Оккупационные "власти" Симферополя ранее заявили о введении почасового графика подачи воды. Правда позже решение было отменено, так как полуострову просто повезло с осадками, но все понимают, что везение временное. Как живут крымчане без воды – читайте в OBOZREVATEL.

Вода по часам

В среду, 5 февраля, жителей Симферополя ошеломили новостью о введении почасовой подачи воды. Незаконный "мэр" Симферополя Елена Проценко сообщила, что с 10 февраля холодная вода в кране будет доступна горожанам утром и вечером, а горячая - только по выходным.

"Чиновница" заявила, что запасов воды хватит на период от 90 до 100 дней, а все из-за недостачи запасов в поверхностных водохранилищах.

Симферопольское водохранилище, февраль 2020 год "Крым. Реалии"

"Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы", – написала она.

Правда, на следующий день в так называемом "Совете министров" Республики Крым заявили, что на сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.

Невероятно, но буквально за одну ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу Крыма, составил 732 тысяч кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем за весь прошлый месяц. Таким образом водохранилища наполнились в среднем на 30%, отчитался "председатель Совета министров" Юрий Гоцанюк.

Насколько правдивыми являются заявления местных чиновников – неизвестно, однако жительница Симферополя в районе Москольца пишет о том, что по состоянию на 6 февраля воду им отключили без всяких объяснений.

"У нас на Москольце не стало уже вчера, без всякого предупреждения", – написала Ольга Калиновская под постом у Проценко.

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Проблема остается

Даже если сказанное Гоцанюком и является правдой, то появление осадков – это лишь временное решение дефицита воды.

После аннексии Крыма наиболее остро на полуострове стала проблема с водой. Перекрытие Северо-Крымского канала, который обеспечивал пресной водой 85% полуострова, стало настоящей катастрофой. До момента строительства Северо-Крымского канала полуостров представлял собой полупустыню, там нет собственных запасов воды, которые бы могли на 100% обеспечить потребности региона.

Естественно с 2014 года "крымским властям" пришлось срочно решать проблему с обеспечением полуострова пресной водой, и самым быстрым решение стало бурение скважин для использования подземных пресных вод. Но бесконтрольный забор воды привел к засолению почв и ресурс закончился очень быстро.

Пока бурили, "чиновники" выступали и с другими предложениями, так звучали мысли о закупке систем для опреснения морской воды, но со временем в Крыму пришли к выводу, что это обойдется крымчанам слишком дорого. Кроме этого даже предлагали пустить водопроводную трубу с Краснодара, но там запасов воды хватает только на своих, и вряд ли местные жители обрадуются введению ограниченной подачи воды из-за Крыма.

И хотя проблема стала настоль очевидной, когда в мелких городах и поселках жители напрямую сообщали, что воды нет, "чиновники" продолжали нагло врать и заявлять, что все под контролем, а крымский "спикер" даже заявлял, что Крым больше не нуждается в воде с Днепра.

Но, как видим, все не столь радужно, как утверждали оккупанты. В комментарии OBOZREVATEL житель Симферополя и руководитель движения "Свободный Крым" Виталий Хомутов сообщил, что пусть сейчас проблема и решилась, но уж точно не благодаря действиям "властей".

"Если весна окажется не богатой на осадки, то власти признают, что уже с 1 июня проблема с водой станет очень острой. Поэтому вопрос с ограничением подачи воды не снимается, ввести лимитированную подачу могут в любое время", – говорит Хомутов.

По его словам, горожане обеспокоены по этому поводу и понимают, что проблема вододефицита в любой момент может затронуть каждого: "Главное, что люди не слышат внятного ответа, как власти собираются решать эту проблему, не уповая на осадки".

Кроме того, качество питьевой воды в Крыму тоже желает лучшего. Очищенную пресную воду крымчанам продают по 5-6 рублей за литр.

Тему с почасовой подачей воды начали обсуждать и на местном форуме Simferopol.in. Пользователи заметили тот факт, что в последнее время в городе часто отключали воду под видом ремонтных работ. Теперь понятно почему.

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На севастопольском форум Sevastopol.info также не обошли стороной тему прекращения круглосуточной подачи воды. Ведь понятно, что если проблемы с водой возникают по всему Крыму, то и до них отключение тоже может дойти.

Так, один из пользователей пишет, ограничения с водой в Симферополе все равно вводятся, только они не афишируются.

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Проблемы экологии

Отсутствие воды в Крыму – это не только неудобств для местных жителей, но и большая проблема для их здоровья и экологии полуострова.

Еще все хорошо помнят, как летом/осенью 2018 года в Армянске произошло ЧП с заводом "Крымский титан", когда людей приходилось эвакуировать из города из-за выбросов серной кислоты.

Как известно, для производства продукции завод использует серную кислоту, которую впоследствии утилизируют в открытый отстойник, наполненный водой. Из-за недостатка воды отстойник пересох, в результате кислота из высохшего накопителя стала выделяться в виде серного ангидрида, конденсироваться и выпадать с росой в округе.

Крымский Титан

Армянск

Работу "Крымского титана" остановили до выяснения обстоятельств. Но спустя полтора месяца завод снова заработал. Люди вернулись в город, но повторение экологической катастрофы лишь дело времени, так как воды для пополнения отстойника в нужном объеме в Крыму нет.

Как уже писалось выше, бурение скважин привело к засолению почв, а это в свою очередь негативно сказалось на сельском хозяйстве. Выращивание зерновых, чем ранее славился Крым, оказалось практически невозможным. В критической ситуации находятся и тепличные хозяйства на полуострове. Сложности возникают и с разведением скота.

Смотрите видео по теме:

В конечно итоге – это все влияет на качество и стоимость товаров, хотя, по словам Хомутова, цены на продукты в Крыму растут постоянно.

Настолько длительное отсутствие воды в Крыму, плюс безответственный подход оккупационных властей к бурению скважин и использовании подземных вод, сильно отобразилось на экосистеме полуострова. По разным оценкам, на восстановление водного баланса в Крыму понадобится от 10 до 30 лет, и с каждым годом этот период растет. В конечном итоге полуострову в скором времени может грозить полная засуха.

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