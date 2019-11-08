Под Харьковом домашняя собака загрызла хозяйку: подробности трагедии

В Чугуевском районе Харьковской области на 71-летнюю женщину набросилась домашняя собака, покусав ее до смерти.

На теле женщины не было живого места. В больницу ее доставили с многочисленными ранами рук, ног и туловища, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В доме летняя женщина проживала недавно, потому что переехала к младшей сестре. Соседи говорят, что собака, которая принадлежит сестре погибшей, не была агрессивной, но на новую хозяйку стала рычать.

Домашняя собака загрызла хозяйку odessa.report

"Они на ночь ее отпускали. Сестра же знала, что на ночь ее отпускают. Она вышла, посмотрела, что собака в будке сидит, и ушла. Только вышла, а она на нее нарвалась – и все", – говорит соседка Валентина Баранова.

Крики пенсионерки через забор услышали соседи, но подойти к агрессивной собаке не рискнули. На помощь позвали сестру потерпевшей, которая тогда была в огороде.

"Она подбежала и сразу же забрала собаку от нее", – говорит следователь Чугуевского отдела полиции Владислав Козявин.

Пока та прибежала, женщина была уже без сознания. Пенсионерку доставили в местную больницу, где за ее жизнь медики боролись 4 часа.

"Артери. она не задела, но раны были по всему телу. Кровопотеря была очень велика. Привозили покусанных собаками бродячими и домашними, но в таком тяжелом состоянии – впервые", – говорит заместитель директора Чугуевской больницы Валерий Суховецкий.

Сейчас полиция ждет окончательных выводов медицинской экспертизы, что пенсионерка умерла именно от укусов собаки. Дело расследуют как несчастный случай. "[Пострадавшая] не имела физической возможности отбиться от нападения собаки. Соседи тоже говорят, что женщина была невысокая и худенькая", – пояснил следователь Владислав Козявин.

Пес, который причинил смерть женщине, – это метис лайки и дворняги. Животное будет находиться десять дней под наблюдением ветеринаров, которые проверяют, нет ли у него бешенства. "Признаков, характерных для бешенства, не обнаружено", – говорит государственный ветеринарный инспектор Максим Кривогуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье собаки жестоко искусали пожилую женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

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