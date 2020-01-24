Украинцев становится все меньше: когда и почему мы можем исчезнуть

Если верить данным Кабинета министров, то нас в Украине осталось всего 37,3 миллиона. Правда, это без учета временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Мы подсчитали, если ситуация с сокращением жителей пойдет так и дальше, то примерно через 218 лет Украина вовсе опустеет. Демографы говорят, что главная причина – старение населения и маленькая рождаемость. Причем Украина не исключение – в Европе также уменьшается число жителей, а в Германии уже давно не рожают по трое детей.

Подробнее о том, почему нас становится все меньше, читайте в материале OBOZREVATEL.

Через 218 лет нас не останется?

Уже много лет наша страна находится в минусе по приросту населения. Ранее хотя бы на Западной Украине - в Закарпатье, Черновицкой, Ивано-Франковской областях - могли похвастаться, что родившихся у них больше, чем умерших. Однако с 2017 года, судя по данным Госстата Украины, во всех областях страны природный прирост населения пошел в минус.

В 2019 году цифры тоже не радуют. Хуже всего дела обстоят в Днепропетровской области, тут население уменьшилось почти на 26 тысяч (данные за январь – ноябрь). В Донецкой области стало на 24,2 тысячи меньше жителей, в Харьковской – почти на 20,5 тысяч. Даже в Киеве, где традиционно количество жителей росло, в 2019 году стало на 344 жителя меньше.

В среднем же в последние 10 лет число украинцев уменьшалось на 170 тысяч 789 человек в год. Если поверить данным, что нас осталось 37,3 миллиона, то можно предположить, что уже через 218 лет и четыре месяца в Украине никого не останется.

Население Украины стареет

Такая же ситуация в Японии и Германии

Ведущий сотрудник Института демографии, прогнозист Павел Шевчук говорит, чтобы сделать более точный прогноз по "вымиранию населения", нужно провести настоящую перепись и узнать хотя бы возрастную структуру, а также половую принадлежность украинцев.

"Потому что если у нас больше людей старшего возраста, чем тех, кому 25-35 лет, то естественно старшие люди будут умирать чаще. А молодых людей, которые будут рожать детей, меньше, то они не смогут восстановить численность населения", – говорит Шевчук.

Он считает, что украинцы все равно не исчезнут. И даже если пожилые люди будут умирать, а рождаемость останется на прежнем уровне, количество людей будет сокращаться, но население не исчезнет.

У нас людей старшего возраста больше, чем молодых

Зав отделом исследований демографических процессов Института демографии Ирина Курило говорит, что так называемая депопуляция (уменьшение рождаемости по сравнению со смертностью) началась в Украине еще в 1991 году.

"На самом деле даже западные области Украины нас радовали приростом населения в последний раз году в 2013-14. На стыке веков в 2000-м году Украины была лидером в Европе по депопуляции. А сегодня мы входим в тройку стран, где смертность серьезно превышает рождаемость. Рядом с нами еще Сербия и Болгария", – говорит Курило.

Но это явление уже не является чем-то особенным. Такая же ситуация в Японии, в Германии. По словам Ирины Курило, в Германии уже мало кто рожает по трое детей.

Даже в Германии стали рожать меньше

"Эта тенденция характерна для трети европейских стран. Лучше ситуация только в странах северной Европы, у скандинавов. Средний показатель по количеству детей в семье у них приближается к 2,2", – говорит Курило.

Главные причины такой ситуации в Украине, по словам Курило, это алкоголизм у мужчин, низкий уровень экономики и социальной защищенности, плохая медицина.

Не рожают, а зарабатывают деньги

Что касается запада Украины, таких областей как Закарпатье, Ивано-Франковщина, Волынь, то ранее считалось, что высокий уровень рождаемости тут обеспечивают представители таких национальностей как ромы, а также высокая религиозность населения.

В этих областях много представителей католической и протестантской церквей, где к абортам относятся отрицательно. Поэтому в семьях, особенно в селах, рожают по 3-4 детей.

Жители Закарпатья Утро

"За последние годы в Закарпатье ничего не изменилось. Ромы как рожали, так и рожают. Возможно, они не всегда торопятся регистрировать детей. Также большая часть населения живет в селах, где сильны религиозные традиции. Поэтому я не вижу поводов для уменьшения населения", – удивляется социолог из Ужгорода Виктор Пащенко.

Он также говорит о том, что отсутствие долгое время переписи, которая могла бы показать не просто количество жителей, но и их структуру, может искажать цифры.

Хотя многие отмечают, что большую роль в уменьшении населения в западных областях играет миграция. "Очень многие за последнее время, особенно когда ввели безвиз, отправились в Чехию, Польшу работать. Порой заезжаешь в село, а там только старики и дети, все взрослые за границей. Им не до рождаемости сейчас, нужно семьи кормить. Вы же понимаете, что в селах особой работы нет, а огородом сыт не будешь. Вот когда появятся рабочие места тут, с хорошими зарплатами, тогда и люди вернутся и рождаемость повысится", - говорит эксперт по трудоустройству из Ивано-Франковска Ярослав Шевчук.

Многие уезжают на заработки в Европу

Низкие зарплаты и плохая медицина

Что касается восточных областей, например, Харьковской, то тут считают, что молодежь не хочет рожать из-за низких зарплат.

"Сейчас уговорить женщину родить второго ребенка очень сложно. Они сразу говорят, что на одну зарплату мужа семья не проживет, что у них нет квартиры и нормальных условий для жизни. Вот у моей сестры муж военный, его зарплата 20-24 тысячи гривен. Сестра получает 8 тысяч в школе, подрабатывает репетиторством. Отказаться от работы на два-три года она не может, боится, что материально они не вытянут. И так многие молодые семьи. Пока они станут стабильными, им по 40 лет исполнится", – говорит сотрудница рекрутинговой компании Алена Воробей.

Украинки боятся рожать второго ребенка

Еще одна причина – привычка людей не следить за здоровьем, а с другой стороны низкий уровень здравоохранения. "Главная причина смерти – сердечно сосудистые заболевания. Причем умирают достаточно молодые мужчины. Курение, алкоголь, наркотики, стрессы, плохое питание – основные причины. Также жизни людей уносит и онкология, никто от нее не застрахован. А уровень лечения таких заболеваний у нас находится на очень низком уровне", – считает врач из Днепра Виктория Симоненко.

На данные по численности населения также влияет и война на Востоке. Поскольку далеко не всегда жители оккупированных территорий имеют возможность регистрировать как рождение ребенка, так и смерть близкого человека.

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