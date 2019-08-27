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"Почему русских везде гнобят?" В Крыму избили семью с ребенком: сеть кипит

1.1т Читать материал на украинском

В оккупированном Севастополе на аллее пляжа "Омега" мужчины кавказской внешности набросились на семью с ребенком.

Инцидент произошел 25 августа, когда черный BMW, нарушая правила дорожного движения, въехал на закрытую прогулочную зону пляжа, заставляя отдыхающих расступиться.

Внезапно двое мужчин выскочили из автомобиля и стали оскорблять супружескую пару с маленьким ребенком из-за того, что они мешали авто проехать.

На замечание о том, что BMW не имеет права двигаться по пешеходной дорожке, агрессивно настроенные люди набросились на мужчину и избили его до крови. Досталось также и его жене. На место инцидента вызвали скорую и полицейских, которым едва ли удалось прервать конфликт.

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"Местные жители возмущены: "Почему русских людей везде гнобят, избивают?" Не понимаю, что за претензии? От бандеровцев же спасли, в родную гавань вернули. Что не так? Ну побили каких-то л*хов, и что? Это ж свои, им можно", - посмеялся блогер Денис Казанский.

"Что за протесты на русском мире?" "Хотели в родную гавань? Пожалуйста", "Бьют, значит любят", "Кавказские бандеровцы!" - комментируют другие пользователи.

"Почему русских везде гнобят?" В Крыму избили семью с ребенком: сеть кипит
"Почему русских везде гнобят?" В Крыму избили семью с ребенком: сеть кипит
"Почему русских везде гнобят?" В Крыму избили семью с ребенком: сеть кипит
"Почему русских везде гнобят?" В Крыму избили семью с ребенком: сеть кипит

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый инцидент во время курортного сезона в Крыму. Так, недавно на отдыхающих пожаловались в Алуште, где россияне превратили местный пляж в свалку.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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