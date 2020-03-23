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23 марта • обновлено в 15:25
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Почему приезжих не сажают на карантин?

1.4т

Из Украины вылетят самолёты за нашими гражданами в Торонто. Прекрасно. Каждый день возвращаются тысячи украинцев из многих стран мира. Температуру уже даже не меряют, понимают, что многие пьют жаропонижающее. Тесты не делают, их нет в таком кол-ве, да и смысл делать, если приезжающих не закрывают на карантин, все едут домой, кто куда.

Панику нагнали, люди сидят дома, пока в страну возвращаются потенциальные переносчики вируса и что вероятней всего, уже больные. Почему приезжих не сажать отдельно на карантин, ну можно же что то придумать для этого, полно санаториев, домов отдыха, это же лучше, чем потом лечить сотни тысяч людей.

Все равно, они выходят в магазины, общаются с близкими, кто то в аптеку, молодёжь вообще мало соблюдает карантин. Вместо понятных и нужных мер все пускается на самотёк, депутаты уже деньги собирают на больницы, фонды тоже проснулись и поняли, что можно прилично собрать, запускается производство антисептиков, масок все это в разы дороже, а люди перепуганные готовы платить, чтобы обезопасить себя и близких. Да ещё и чрезвычайное положение надо ввести, ну чтобы уже совсем добить страну и каждого. Дурдом.

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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