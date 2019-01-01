Почему не сбываются новогодние желания: психолог раскрыл секрет

Желания, загаданные на Новый год, могут не сбыться из-за неуверенности в себе, неправильного отношения к прошлому и подсознательной блокировки успеха.

Специалисты считают, что одни люди могут исполнять свои желания, только кардинально преобразовав себя, а другим достаточно изменить отношение к прошлому. Об этом рассказала психолог Елена Совинова в статье на ВВС.

По словам врача, многие оправдывают свои неудачи в прошлом году тем, что что-то не вышло. Но если бы человек не посягал на невыполнимое, человечество бы не имело всех тех чудес прогресса, которые уже давно стали обыденностью.

Новогодние украшения

Как отметил психолог, с детства часто тянется травматический опыт людей, будь то унижение, одиночество, булинг в школе. Такой человек заботится больше о сохранности своего комфорта и безопасности, чем о достижениях. Ведь, когда стремишься к чему-то, то можно оказаться в центре внимания, а людям с низкой самооценкой это невыносимо.

Психолог рекомендует проследить за своими мыслями, так как невольно мы можем отвлекаться на болезненные переживания, которые не стоят того. Именно они заставляют нас покопаться в своем подсознании, вспоминая горький опыт прошлого. Это наш инстинкт самосохранения для того, чтобы запомнить и уберечься от этого в будущем.

На самом деле, по словам специалиста, удержание в голове — это зависимость от прошлого, которая только переубеждает нас в правильности негативных суждений и заставляет играть выбранную роль.

Так врач приводит в пример историю одной красивой женщины, которая приехала в город с села и на первом же студенческом вечере услышала, что она похожа на "селючку". Эти слова надолго отпечатались в ее памяти и перевернули жизнь. Позже у нее было много ухажеров, но долгие отношения она так и не смогла построить из-за страха, что ей станет опять больно, и воспоминания унесут ее в прошлое.

По словам психолога, представление людей о себе строится на прошлом, которое может быть негативным. Оно просто мешает поверить в свои силы. Поэтому лучшим способом будет под елкой детально вспомнить травматический опыт минувших дней, проанализировать его и черты характера, которые могли вызвать негатив. И в итоге поставить перед собой задание на следующий год избавиться от этих особенностей.

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