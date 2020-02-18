Однажды я написал весьма популярный пост о том, почему названия "Белоруссия" не существует и почему не правильно говорить "Белоруссия" вместо "Республика Беларусь" или "Беларусь". В комментарии ожидаемо пришло множество противников такой позиции, которые сказали открытым текстом — "ну и что, что такого названия нет в классификаторе, ну и что что что по-русски так неправильно — мы всё равно будем так говорить!".

Что интересно — те же люди упрямо продолжают использовать и форму "на Украине" вместо правильного "в Украине" — прикрываясь какими-то там россказнями о том, что мол "так говорить правильно", "так говорили всегда", Украина всегда была частью России" и прочим подобным. Разумеется — всё это сплошная неправда, а истинная причина того, почему ватники, любители СССР а также и читатели книг про "попаданцев" говорят "на Украине" — заключается совсем в другом.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, почему говорить "на Украине" неправильно.

Избирательная "грамотность" любителей СССР.

Как и в случае с "Белоруссией" ватники и любители СССР говорят "на Украине" одной простой причине — отказе считать страну суверенным государством. Причём в случае с "нАУкраиной" это выражено ещё больше, чем с "Белоруссией" — в русской языковой традиции названия суверенных стран (за исключением островных государств) употребляются исключительно с предлогом "в". "На" логично говорить только про островные государства – не скажешь ведь, "это случилось в острове", там уместен именно что предлог "на".

Насколько мне известно, Украина островным государством не является — но ватники, любители СССР, а также доморощенные сталинисты упрямо продолжают твердить "на Украине" — как бы отказываясь тем самым считать Украину суверенным государством.

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Но что самое смешное — ссылаясь на какую-то там "грамотность русского языка", ватники и любители СССР продолжают коверкать русский язык, используя ошибочную обратную форму предлога "на" — упрямо говорят "на Украине", но при этом же говорят "ИЗ Украины", хотя в таком случае было бы логично говорить "С Украины". Вот пример аналогичной пары — "на Кубу — с Кубы". Нельзя же сказать "из Кубы?". Говоря "ИЗ Украины" — ватники и антизападники фактически используют правильную обратную форму предлога "в", но при этом упрямо продолжают твердить "НА Украине" — прикрывая своё имперское ослиное упрямство какими-то то там "языковыми нормами и традициями".

Откуда взялось слово "Украина"?

"Ну ладно!" — выступают в комментариях ватники, любители СССР и читатели книг про "попаданцев". "Слово Украина" вообще было придумано в России, а Украина при этом всегда была её окраиной! Не будем мы говорить "в" про наши извечные исконные окраины!"

Миф про "Украину как исконную окраину России" появился в XIX веке — когда начала цементироваться имперская идеология царской России. Придворные историки-пропагандисты тех лет насочиняли множество всяких сказок — якобы "Украина всегда была окраиной России", хотя самому названию "Россия" в наше время исполнилось всего чуть более 300 лет, а в те годы было и того меньше — лет 100-150. Про недавно присоединённую к Российской Империи Польшу кстати рассказывали такие же имперские сказки, но с другим уклоном — "Привисленский край всегда был частью России, но испорченной католичеством!". Всё это преследовало единственную цель — сломить сопротивление на недавно присоединённых землях, рассказывая людям сказки о том, что "так было всегда" и строя тюрьмы с карательными гарнизонами для всех несогласных.

На самом же деле название Украина достаточно древнее — первое летописное упоминание этого слова как названия земель относится к 1187 году — когда не было не только никакой "России" (появившейся во времена Петра I спустя более чем 500 лет), но и даже Московского княжества. Так что все россказни о том, что Украина якобы "всегда была частью России" — не более чем сказки.

"На России".

"Слышь, подожди!" — начинают расходиться в комментариях ватники, любители СССР и неосталинисты. "Украина конечно не остров, а независимое хоть и подпиндосное государство, но правильно говорить именно "НА УКРАИНЕ!" Так сложилось исторически!". Как я уже писал в тексте про "Белоруссию" — языковые нормы у исторических ватников меняются в одну ночь — как например в 2008-м году в одну ночь они перестали говорить "Цхинвали" и стали говорить "Цхинвал" на осетинский манер — попросту потому, что эти земли отжали у Грузии и начали стирать там память обо всём грузинском.

В этой ситуации интересно другое — вот была когда-то историческая, традиционная и скрепная форма "на Руси" — "У нас на Руси дома без единого гвоздя строят" и так далее. Россия считает себя "продолжательницей Руси" — тогда логично употреблять предлог "на и со словом Россия" – "У нас на России дома без единого гвоздя строят" и тому подобное. Откуда тут вообще взялся предлог "в", если "исторически сложилась" именно форма "на"? Почему все любители вскрикнуть "НА Украине" не вспоминают о каких-то там "древних исторических нормах" по отношению к самой Руси-России? Или они не считают Россию продолжательницей Руси? Одни вопросы…

Вместо эпилога.

В общем, как видите — никакого логического объяснения форме предлога "на" в отношении государства Украина нет — Украина не была "извечной окраиной России" (само название "Украина" намного древнее слова и государства Россия), никаких "языковых норм" не существует — так как любители СССР, во-первых", быстро переучиваются говорить нужные названия в "идеологически верном" ключе (как было с Цхинвали), а во-вторых — даже с "наУкраиной" используют ошибочную неграмотную форму "из Украины" вместо логичной "с Украины".

Как и в случае с "Белоруссией" — всё дело исключительно в политическом контексте. Ватники и антизападники надеются, что "Украина одумается" и "вновь вернётся в что-то похожее на СССР".

Не вернётся никогда.

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