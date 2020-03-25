Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории всей Украины сроком на 30 дней до 24 апреля.

Решение об этом принял Кабинет министров Украины на заседании в среду, 25 марта.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в Украине на всей территории страны на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЧС в Украине

При этом он добавил, что если страна сможет побороть коронавирус раньше, то правительство "отдельно будет принимать решение на заседании Кабмина".

Также правительство назначило заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко руководителем работ по последствиям медико-биологических чрезвычайных ситуаций природного характера государственного уровня.

Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Отметим, что ранее режим ЧС был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какая разница между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением.

Состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!