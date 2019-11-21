Активист и автор хэштега "FreeMarkiv" Андрей Щегельский предложил обратиться за помощью к Папе Римскому по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого осудили на 24 года тюрьмы в Италии.

Об этом активист написал на своей странице в Facebook. По его словам, очень важными были акции, которые проводились по всему миру в поддержку украинского военного. Именно после акции в Нью-Йорке, которую устроил Щегельський, итальянский посол встретился в Украине с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Кто подбросил идею мировой акции под стенами итальянских посольств по миру в марте 2018, кто летал в ноябре 2017 в Рим из Нью-Йорка чтобы убедить действовать? Если анализировать демонстрации которые были по миру, то в Нью-Йорке была эффективна, согласно внутреннему memo, которое выслала консул. Только потом итальянский посол встретился в Украине с Аваковым и там вспоминали угадайте кого? Правильно, акцию в Нью-Йорке. Это был перелом нашей инициативе", - написал активист.

По делу Виталия Маркива хотят обратиться к Папе Римскому

Так он отметил, что в деле Маркива надо делать все возможное и обращаться во все органы для того, чтобы с чистой совестью говорить о том, что использовали все варианты. Папа Римский может отказать, говорит активист, это его право, но мы сделали все, что могли.

"Кто там что-то не доделал? Кто там мог выйти на митинг, не вышел? Кто там тупо говорил молиться и только вышиванки брать, а не активно действовать сначала, а потом уже молиться. Кто там мог обратиться к тому к кому надо, а не к кому можно, чтобы он к Папе, а не обратился?! По крайней мере не так, как надо", - отметил активист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы : тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Защита Маркива намерении подать апелляцию уже в 20-х числах ноября.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал