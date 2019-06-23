ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ШоуКияни

/Праздники

Петровский пост 2019: что можно делать и нельзя

1.3тЧитать материал на украинском

Через неделю после праздника Троица, 24 июня у православных украинцев начинается Петров пост.

Он считается первым летним постом и подготавливает всех православных к важному празднику. Пост был назван в честь святых апостолов Петра и Павла. В 2019 году Петров пост длится с 24 июня по 11 июля.

OBOZREVATEL предлагает узнать о запретах в этот период, чтобы мирно дождаться светлого праздника апостолов Петра и Павла:

Петровский пост 2019: что можно делать и нельзя

kiev-foto.info

Новости
День летнего солнцестояния – что можно и категорически запрещено делать

  • Лучше всего быть дома в тишине и покое. Следует отказаться от поездок, командировок и путешествий. Танцы, музыку и застолья отложите до 11 июля.

  • Не стоит ссориться с окружающими вас людьми – не берите грех на душу, особенно во время поста.

  • В период поста оградите себя от лишних сплетен, обсуждения кого-либо, от неприятных слов и дел.

  • Не менее важно держать пост и в еде. Обычная и незамысловатая еда, никаких алкогольных напитков и наркотических веществ помогут вам достойно выдержать этот пост.

  • Не стоит есть продукты животного происхождения (мясо и яйца), но в некоторые дни разрешается употреблять рыбу. Ее можно в субботние и воскресные дни.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть самые яркие поздравления и открытки к Дню ангела Федора.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Успенский пост" на OBOZREVATEL.

Тема
Успенский пост
Теги
постпраздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel