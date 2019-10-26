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27 октября • обновлено в 02:21
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Перевод часов в Украине: как узнать, перешли ли вы на зимнее время

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В воскресенье, 27 октября Украина перешла на зимнее время - в 4 утра стрелки перевели на час назад – на 3:00.

Так, украинцы в воскресенье спали на час дольше. Компьютеры, смартфоны и смарт-часы автоматически внесли изменения. Настенные и наручные стрелочные часы надо перевести вручную.

Проверить, действительно ли вы живете по актуальному зимнему времени, можно в интернете, задав в поисковике запрос "точное время".

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Как правильно перейти на зимнее время: врач-невролог

Также есть бесплатная услуга у мобильных операторов, которые предоставят точную информацию о времени в голосовом или текстовом сообщении.

Лайф: *160#

Киевстар: *160#

Водафон: *160#

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Фото из открытых источников

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как адаптироваться к переходу на зимнее время без вреда для здоровья. Также были развенчаны основные мифы о переводе часов.

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Место
Украина
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Такая чушь! Когда летали через океан на работу, и десинхронос составлял часов 8-9, ничего страшного не происходило. И то же самое обратно. А тут из-за ср@ного часа панику подняли. Не ссыте! Всё будет ОК?
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Перов Василий
Перов Василий
Прийти раньше на час на работу - и узнать.. А блин забыл... В рогули мало кто работает... Тогда узнавать только от Обосса можно)))
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