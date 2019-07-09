"Перестаньте смотреть росТВ!" Соколова резко осадила Зеленского из-за языка

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уяснить, что причиной войны на Донбассе стал отнюдь не запрет русского языка в регионе.

С таким обращением к главе государства обратилась украинская журналистка Янина Соколова на своей странице в Facebook. Она также подчеркнула, что подобная риторика полностью повторяет пропагандистские штампы Кремля.

"Донбасс – это Украина. Поэтому – украинский. Причина войны не в языке! Господин президент, перестаньте смотреть росТБ", – возмущенно написала Соколова.

Под ее постом украинцы выразили поддержку такой позиции и осудили попытки Зеленского заигрывать с пророссийской аудиторией, спекулируя на теме надуманного языкового конфликта.

Янина Соколова

"Ну, как бы, уже давно всем понятно, что украинский язык – это наше оружие. Говоришь по-русски – жди братушек, которые придут тебя защищать от "бандеровцев", "Он из себя дурачка корчит! Все мы понимаем, что война не из-за языка. Война из-за того, что Украина выбрала курс на Европу и пытается выкарабкаться из-под влияния России. Язык только повод, которых Россия напридумывает сотни, чтобы вернуть Украину в свой концлагерь", – пишут в комментариях.

"Космонавт, бл@ть! Он существует в странном мире. Спустись на землю, Вова! ты Зе*бал всех. Ближе к людям!", "Он не может перестать. Это его рынок сбыта", "Вот лучше вообще молчать человеку", "Может, напомнить президенту байку о "Волке и Ягненке" Крылова?! Там четко указана причина", – возмущаются украинцы.

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