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Паводки сильнее "ударили" по западу Украины: ситуация критическая. Все детали, фото и видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Наводнение на западе Украины

Наводнение на западе Украины

Из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, а жителей некоторых областей в любой момент могут вынудить эвакуироваться из-за рек, которые вышли из берегов. OBOZREVATEL собрал актуальную информацию о ситуации с наводнением (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ивано-Франковская область

Из-за стихии пострадали жители 15 районов Прикарпатья в Ивано-Франковской области. В 165 населенных пунктах затопило более 4,5 тысячи жилых домов, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, еще 130 повреждено.

Кроме того, было нарушено транспортное сообщение с десятками населенных пунктов Верховинского района. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с помощью вертолета доставили его жителям 2 150 кг продуктов питания.

По словам руководителя службы автомобильных дорог Василия Буджака, в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения.

"Все дороги государственного значения потерпели повреждения, подтопления, а некоторые участки и разрушения. Но мы работаем круглосуточно... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем", – заявил он в эфире телеканала "Украина24".

Закарпатская область

Тут в результате интенсивных дождей затопило 70 домохозяйств. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Сотрудники ГСЧС уже откачали около 21 тысячи кубометров воды.

Наводнение на Закарпатье

Наводнение на Закарпатье YouTube PolianR

В поселке Ясиня Раховского района поток воды полностью разрушили часть дороги. На ее месте образовался огромный провал. Соответствующее видео опубликовал очевидец ЧП Любомир Мельничук в Facebook. Местные жители вынуждены обходить дыру, чтобы добраться на другую сторону.

Наводнение на Закарпатье

Наводнение на Закарпатье YouTube PolianR

Наводнение на Закарпатье

Наводнение на Закарпатье YouTube PolianR

Черновицкая область

В ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, данные также опубликовали на сайте Укргидрометцентра.

Уровень воды в реке Прут

Уровень воды в реке Прут Укргидрометцентр

"Напоминаю, что критической является отметка выше 5 метров", – отметил Осачук. По состоянию на пять утра вода в реке поднялась до 545 сантиметров. Жителям региона грозит эвакуация.

Река Прут

Река Прут Черновицкая ОГА

На утро затопленными оставались 15 населенных пунктов в Черновицкой области. Работники ГСЧС спасли 60 человек, в том числе 11 детей, и обеспечили питьевой водой два населенных пункта. На случай ухудшения ситуации там приведены в готовность 123 единицы специальной техники.

Река Прут

Река Прут Черновицкая ОГА

Карта

Карта

Поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош в Черновицкой области. Как сообщило в Facebook АО “Черновцыгаз”, пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах.

Наиболее повреждены отводки магистральной трубы в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов. Степень ущерба, нанесенного критической инфраструктуре области выясняется.

Черновицкая область осталась без газа

Черновицкая область осталась без газа

Реакция властей на ЧП

Рано утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетели на Прикарпатье для координации действий местных властей в борьбе с непогодой, сообщили в Telegram-канале премьера.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – отметил Шмыгаль.

На 14:00 среды запланировали заседание комиссии по вопросам техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой рассмотрят вопрос выделения денег для преодоления последствий стихии.

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