Паводки сильнее "ударили" по западу Украины: ситуация критическая. Все детали, фото и видео

Из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, а жителей некоторых областей в любой момент могут вынудить эвакуироваться из-за рек, которые вышли из берегов. OBOZREVATEL собрал актуальную информацию о ситуации с наводнением (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ивано-Франковская область

Из-за стихии пострадали жители 15 районов Прикарпатья в Ивано-Франковской области. В 165 населенных пунктах затопило более 4,5 тысячи жилых домов, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, еще 130 повреждено.

Кроме того, было нарушено транспортное сообщение с десятками населенных пунктов Верховинского района. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с помощью вертолета доставили его жителям 2 150 кг продуктов питания.

По словам руководителя службы автомобильных дорог Василия Буджака, в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения.

"Все дороги государственного значения потерпели повреждения, подтопления, а некоторые участки и разрушения. Но мы работаем круглосуточно... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем", – заявил он в эфире телеканала "Украина24".

Закарпатская область

Тут в результате интенсивных дождей затопило 70 домохозяйств. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Сотрудники ГСЧС уже откачали около 21 тысячи кубометров воды.

Наводнение на Закарпатье YouTube PolianR

В поселке Ясиня Раховского района поток воды полностью разрушили часть дороги. На ее месте образовался огромный провал. Соответствующее видео опубликовал очевидец ЧП Любомир Мельничук в Facebook. Местные жители вынуждены обходить дыру, чтобы добраться на другую сторону.

Наводнение на Закарпатье YouTube PolianR

Наводнение на Закарпатье YouTube PolianR

Черновицкая область

В ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, данные также опубликовали на сайте Укргидрометцентра.

Уровень воды в реке Прут Укргидрометцентр

"Напоминаю, что критической является отметка выше 5 метров", – отметил Осачук. По состоянию на пять утра вода в реке поднялась до 545 сантиметров. Жителям региона грозит эвакуация.

Река Прут Черновицкая ОГА

На утро затопленными оставались 15 населенных пунктов в Черновицкой области. Работники ГСЧС спасли 60 человек, в том числе 11 детей, и обеспечили питьевой водой два населенных пункта. На случай ухудшения ситуации там приведены в готовность 123 единицы специальной техники.

Река Прут Черновицкая ОГА

Карта

Поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош в Черновицкой области. Как сообщило в Facebook АО “Черновцыгаз”, пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах.

Наиболее повреждены отводки магистральной трубы в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов. Степень ущерба, нанесенного критической инфраструктуре области выясняется.

Черновицкая область осталась без газа

Реакция властей на ЧП

Рано утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетели на Прикарпатье для координации действий местных властей в борьбе с непогодой, сообщили в Telegram-канале премьера.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – отметил Шмыгаль.

На 14:00 среды запланировали заседание комиссии по вопросам техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой рассмотрят вопрос выделения денег для преодоления последствий стихии.

Новость дополняется...