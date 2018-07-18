Знаете, какие фразы из своего детства я терпеть не могу? "Экономь деньги, не трать на что попало, отложи лучше, потом купишь что- то приличное" и "эти конфеты на праздник, платье тоже, не носи как попало, придержи для особенного случая".

Ты можешь стать взрослой, прочитать кучу книжек, наобщаться с множеством умнейших людей, объездить четыре десятка стран, но у тебя в мозгу прочно сидят заклинания про то, что хорошее надо бы отложить на более подходящий момент. И деньги сэкономить, чтобы купить что- то более подходящее, а не те бусики, которые тебе срочно захотелось.

И я все время от этого убегаю. От этих своих отложенных на потом, на более подходящее время, желаний.

Мне хочется поскорее израсходовать дорогой шампунь и конфеты в прекрасной бархатной коробке; купить стопку книжек на деньги, предназначенные на оплату коммунальных платежей; заказать самый дорогой салат, вне зависимости от того, голодна ли я в данный момент; выбросить ещё вполне пригодные продукты питания и бежать покупать следующие...

Я борюсь, как умею, с теми своими установками. И вроде как пролистываю черновик, собираясь жить потом набело. Правильно. Полно. Красиво. По-настоящему.

И встречаю таких же, как сама. Мы, запыхавшись, бежим куда- то. Помня о том, что нам сказали в детстве - отложи, потом будет особенный случай, не сейчас.