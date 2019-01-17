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Мегапроект к Черному морю: озвучены сроки строительства

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"Укравтодор" завершит первый этап строительства транспортного коридора GO Highway, который соединит дорожную сеть Украины с европейской TEN-T сетью, к 2020 году.

Второй этап начнется с 2020-го, сообщил и.о. главы госагентства Славомир Новак в Facebook. "Первый этап реализации проекта GO Highway завершим в 2020 году. В результате получим качественный проезд дорогой от Львова в Одессу. С 2020 года начнем второй этап реконструкции и нового строительства, в рамках которого запланировано строительство первой концессионной дороги Краковец-Львов", - написал Новак.

Мегапроект к Черному морю: озвучены сроки строительства

Facebook Славомира Новака

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По данным госагентства, в рамках проекта “Укравтодор” за два года отремонтировал трассу Львов - Умань во Львовской и Тернопольской областях.

Также “Укравтодор” частично отремонтировал трассу в Винницкой и Черкасской областях. Как сообщил Новак, завершить ремонтные работы на этих участках, а также в Хмельницкой области планируется в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины предусмотрел на строительство скоростной трассы GO Highway в госбюджете на 2019 четыре миллиарда гривен.

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Персона
Славомир Новак
Место
Украина
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Крым Андрей, Пошел нахуй вафлер.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сразу после гиперлупа.
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CARGO 100
CARGO 100
Одесса - Николаев - Херсон, это всё нормально ремонтируйте. А до Львова нам не надо, эт пусть у пшеков "голова болит" ...
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1
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
CARGO 100, Соси хуй как медведев лапу.
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