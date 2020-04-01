Замаскировали побои под эпилепсию: выяснились детали зверского убийства украинца в аэропорту Лиссабона

В Португалии в аэропорту жестоко убили 40-летнего украинца Игоря Гоменюка. Причины смерти пытались скрыть. Сначала семье сообщили, что умер он от сердечного приступа. И только врач, который делал вскрытие тела Игоря, сообщил местной полиции, что тот умер от побоев. После того, как история стала известна португальской прессе, виновных арестовали.

Сейчас эта история может стать поводом для политического скандала в Португалии. Там одна из парламентских партий собирается пригласить министра внутренних дел на слушания из-за смерти украинца. Оказывается, превышение полномочий со стороны миграционной службы в аэропорту Лиссабона – не редкость.

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Занимался строительством и собирался заключить контракт

Игорь родом со Львовской области. В своем селе Новояворивск он занимался строительством. А последние несколько лет ездил на заработки в Европу, был обычным заробитчанином.

"Он брался за любую работу, чтобы обеспечить семью. У него остались двое детей – сын и дочь, еще школьники. Последний раз он прилетел в Лиссабон, чтобы заключить контракт с фирмой и потом должен был работать в Бельгии", – рассказала его знакомая.

Игорь с женой и дочкой Facebook Оксаны Гоменюк

Однако в аэропорту Лиссабона Игоря почему-то не пустили. Как сообщают в португальской прессе, якобы миграционные службы заподозрили, что Игорь хочет незаконно въехать в страну. Его оставили в аэропорту 10 марта и собирались отправить назад, откуда он приехал.

А уже 12 марта мужчину нашли мертвым в изоляторе временного содержания этого аэропорта, он лежал на полу лицом вниз.

Хотели скрыть причины смерти

Сейчас трое сотрудников миграционной службы арестованы по подозрению в убийстве, а директор и заместитель пограничной службы Лиссабонского управления отстранены от работы.

Сначала смерть украинца хотели выдать за несчастный случай, сообщали, что его просто оставили в наручниках, а он умер то ли от эпилепсии, то ли от сердечного приступа. Но знакомые говорят, что Игорь никогда этим не страдал.

Аэропорт Лиссабона

В украинское консульство в Лиссабоне 12 марта вечером пришло электронное письмо о том, что Игорю отказано во въезде и ему грозит депортация. А 13-го в телефонном разговоре в инспектором консулу сказали, что у украинца проблемы с эпилепсией, поэтому его отправили в больницу. Миграционные службы ни слова не сказали, что украинца отправляли в больницу.

Истинная причина смерти вскрылась только через некоторое время. Когда португальский доктор, который производил вскрытие тела, обнаружил настоящую причину. Ею стал не эпилептический приступ, а нанесенные побои. Он сообщил об этом в полицию.

До сих пор не знают, когда смогут похоронить

О том, что Игоря не стало, семья узнала рано утром 13-го марта. Его супруга, Оксана, тяжело переносит потерю мужа. Тем более, что до сих пор родные не могут с ним проститься. И не знают даже, когда могут похоронить родного человека.

"По согласию семьи, его кремировали. Потому что из-за карантина и отмены полетов никто не знал когда удастся вернуть тело на родину. Сейчас нужно собрать очень много документов и справок", – говорят знакомые.

В селе Новояворовск, где жил Игорь, о нем вспоминают как об очень добром и спокойном человеке. "Там в Португалии писали, что якобы его били из-за того, что он там устроил дебош. Но это неправда! Он никогда не был вспыльчивым и агрессивным. Исключительно спокойны и очень-очень добрый человек. Его можно было попросить о помощи и он никогда не откажет", – рассказала односельчанка.

Со своей супругой Оксаной Игорь прожил больше 15 лет. "Они очень любили друг друга, жили в мире и согласии. Очень порядочная семья, и дети у них очень воспитанные. Я просто не представляю, как тяжело будет сейчас Оксане одной на свою учительскую зарплату растить детей. Справедливость должна восторжествовать, нужно добиться наказания убийц и компенсации, потому что детей нужно еще поднимать", – считает его знакомая.

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