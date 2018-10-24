МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Осенний призыв в армию: появилось важное разъяснение для призывников

4.3тЧитать материал на украинском

Во время призыва в Вооруженные силы Украины военнослужащие не имеют права устраивать на призывников "охоту", задерживая их прямо на улице.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Эксперт прокомментировал скандальное видео из Харьковской области, где военный пытался прямо на улице задержать призывника.

Мусиенко отметил, что подобные инциденты бывали и раньше: "В 2016 году также возникали ситуации, когда на улице кого-то могли остановить, подойти и забрать".

"Есть порядок, предусмотренный законодательством, где вручается повестка о вызове призывника — это место работы, место учебы или место жительства. Там можно. Любые другие действия, несмотря на благородную цель — служение родине, выполнение конституционной обязанности и так далее — не соответствуют закону", — подчеркнул он.

Новости
Осенний призыв в Украине: Порошенко сказал, отправят ли срочников на Донбасс

Эксперт напомнил, что согласно Конституции все государственные органы должны "действовать исключительно предусмотренным законом способом".

"Обязанность не только граждан, но и правоохранительных органов придерживаться законодательства", — отметил Мусиенко.

Как сообщал ObozTV, ранее полковник ВСУ Виктор Шидлюх заявил, что задержание призывников на улице — это "выдуманная картинка", созданная с целью срыва осеннего призыва в Украине.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Место
Украина
Объекты
призывоблава на призывниковармияВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
6
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги