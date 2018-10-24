Осенний призыв в армию: появилось важное разъяснение для призывников

Во время призыва в Вооруженные силы Украины военнослужащие не имеют права устраивать на призывников "охоту", задерживая их прямо на улице.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Эксперт прокомментировал скандальное видео из Харьковской области, где военный пытался прямо на улице задержать призывника.

Мусиенко отметил, что подобные инциденты бывали и раньше: "В 2016 году также возникали ситуации, когда на улице кого-то могли остановить, подойти и забрать".

"Есть порядок, предусмотренный законодательством, где вручается повестка о вызове призывника — это место работы, место учебы или место жительства. Там можно. Любые другие действия, несмотря на благородную цель — служение родине, выполнение конституционной обязанности и так далее — не соответствуют закону", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что согласно Конституции все государственные органы должны "действовать исключительно предусмотренным законом способом".

"Обязанность не только граждан, но и правоохранительных органов придерживаться законодательства", — отметил Мусиенко.

Как сообщал ObozTV, ранее полковник ВСУ Виктор Шидлюх заявил, что задержание призывников на улице — это "выдуманная картинка", созданная с целью срыва осеннего призыва в Украине.

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