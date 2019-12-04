"Оргии дровосеков": в сети показали ужасные реалии "русского мира" в Крыму

В аннексированном Россией Крыму разгорелись скандалы, связанные с массовой вырубкой деревьев посреди зеленых зон в городах.

Местные жители в соцсетях публикуют множество доказательств "варварства" оккупационных властей, ищут виновных и ловят российских чиновников на лжи. Реакцию крымчан в Facebook собрало издание "Крым.Реалии".

Примечательно, что в центре внимания интернет-сообществ оказался Симферополь – в городе почти одновременно в нескольких местах – парках, скверах и даже просто под окнами многоэтажек – под корень уничтожили все деревья. Люди отмечают, что "убийство" нааждений происходит даже среди ночи. Виновники обещают высадить новые, но реальность говорит о другом.

В Крыму оккупационные власти вырубают деревья в скверах и парках Facebook/Дмитрий Финашкин

"Оргии" симферопольских дровосеков. Весьма цинично они принялись рубить деревья в час ночи, переместившись с ул. Гагарина в парк Гагарина. Хорошо, что местные жители ул. Набережной подняли шум, вызвали полицию и перегородили дорогу. Затем подтянулся еще народ, телевидение, депутат…" – написал Дмитрий Орехов.

В Симферополе срубили все деревья перед жилым домом Facebook/Дмитрий Финашкин

По его словам, благодаря местным неравнодушным, оставшиеся деревья удалось спасти. При осмотре порубочных билетов выявили нарушение, поэтому виновных, добавил он, может быть, даже накажут.

Однако это лишь редкий случай, когда крымчанам удалось противостоять варварству дровосеков. В остальных же, с возмущением подчеркивают участники обсуждения в соцсети, все очень печально.

Симферополь. "Камни с неба" в виде деревьев twitter.com/KrimRt

"Просьбы людей снести какое-нибудь старое и покосившееся дерево, которое угрожает жизни и здоровью людей, обычно остаются безответными. В этих случаях у чиновников такой же прыти, как с вырубкой здоровой растительности, не наблюдается", – говорится в статье издания.

Также отмечается, что назначенная Кремлем глава Симферополя Елена Проценко пытается оправдываться, но, судя по ответной реакции горожан, у нее это плохо получается.

Симферополь

Камни с неба в виде деревьев

Любопытно-то что сухое,что нужно пилить орки не трогают-само упадет

Только живое,зеленое пилят-рубят pic.twitter.com/eGhKgp3M7y — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму владелец парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков обвинил оккупационные власти в "рейдерском захвате" своих объектов.

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