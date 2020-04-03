Опасность в туалете: ученые указали на еще один способ заражения коронавирусом

Американские ученые считают, что коронавирус может распространяться через "аэрозольные испражнения", когда люди смывают унитаз при поднятой крышке.

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Исследование, проведенное в Китае, показало, что вирус может быть обнаружен в кале пациентов, и при смывании капли могут оседать на различных поверхностях ванной комнаты, передает DailyMail.

Ученые напоминают, что что диарея может быть одним из начальных симптомов коронавируса, поэтому рекомендуют смывать при закрытой крышке унитаза, чтобы защитить членов своей семьи.

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"Если вы не закроете крышку унитаза, то это может привести к тому, что болезнетворные микроорганизмы оседают на соседних поверхностях, таких как стены, полотенца и зубные щетки. Известно, что вирус в некоторых случаях выживает на разных материалах в течение нескольких часов и даже дней", – пишет издание.

Исследование 73 госпитализированных пациентов в Китае показало, что вирус обнаруживается в образцах фекалий, что указывает на то, что вирус выделяется со стулом

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, научные исследования доказывают, что мыло способно уничтожить генетический материал коронавируса.

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