К акции протеста Сербской православной церкви в Черногории 28 февраля присоединился митрополит УПЦ МП Онуфрий.

Представители церкви устроили крестный ход в день праздника Симеона Мироточивого из-за нового закона, который, как они считают, лишит СПЦ церковной собственности, передает RTCG.

Религиозные деятели прошлись по городу вместе с прихожанами. У многих были кресты и церковные знамена, сербские флаги. Среди церковников, возглавляющих ходу, был и Онуфрий.

Черногорский митрополит Амфилохий призвал президента и премьер-министра страны отозвать закон о свободе вероисповедания.

"Мы требуем, чтобы президент и премьер-министр отменили безбожный закон ради себя и Черногории. Мы надеемся, что они сделают это, если захотят, чтобы их запомнили как достойных людей в истории", – заявил Амфилохий.

Акция в Черногории Скрин видео RTCG

Онуфрий отслужил литургию в храме воскресения Христова в Подгорице. Он также выступил перед местными жителями, сказав, что Черногория – интересная страна, известная во всем мире красочной природой, богатой культурой и исключительной архитектурой из разных эпох.

"Сегодня мы молим бога, чтобы преследования церкви было прекращено, чтобы зло сердец отошло и наступил мир", – сказал глава УПЦ МП.

Онуфрий Скрин видео RTCG

Отметим: протесты в Черногории начались с декабря после принятия закона, который позволяет государству получить собственность религиозной общины, если она не может доказать, что эта собственность принадлежала ей до 1918 года.

При этом люди устраивали столкновения с полицией и пытались блокировать работу аэропорта.

Акция в Черногории RTCG

Акция в Черногории RTCG

Акция в Черногории RTCG

27 февраля посольство Украины в Черногории опубликовало заявление по поводу анонсированного визита главы УПЦ МП.

Митрополит Онуфрий, как подчеркнули дипломаты, не уполномочен выражать взгляды большинства православных верующих Украины.

"Понимая важность соблюдения принципа отделения церкви и государства, мы считаем неуместным, чтобы представитель церкви, которая является неотъемлемой частью Русской православной церкви, митрополит Онуфрий, комментировал внутренние проблемы Черногории от имени украинцев, тем самым ставя под угрозу существующие дружеские отношения между украинским и черногорским народами", – заявило посольство.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Европе назвали имена граждан Российской Федерации, имевших отношение к финансированию попытки государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года.

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