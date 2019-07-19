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Олена Степова
Олена Степова
Писательница, блогер, юрист Все статьи автора

Украинцы заигрались в "русскую рулетку"

5.2т

Уже полтора года группа "ИС" в том числе и я, бьем в колокола- со стороны РФ идет плановая подготовка к возврату ОРДЛО в состав Украины с особым статусом.

Многие "мызамиркакаяразница" и "лишьбынестерляли" готовы принять ОРДЛО в состав Украины с особым статусом, как избавление от войны, как мир где-то посредине, как нужно договариваться.

Многое написано и как это будет, и что это будет, в том числе для всей Украины, но... анализы у нас не читают. Это не весело. Это не смешно. Много букафф.

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Деградация в ОРДЛО набрала необратимые обороты

Мир любой ценой, внушенный через подконтрольные России украинские СМИ уже занял приоритетную позицию в социуме.

Что же такое особый статус и для чего?

Сегодня я промолчу, статья будет позже. Сегодня я предлагаю внимательно послушать "главу" ОРЛО Пасечника, который без купюр разъясняет все шаги РФ и ОРДЛО в рамках особого статуса.

Послушайте! Это важно!

Писать можно тысячи слов, но нужно еще и слушать врага, ой, оппонента. Ну, хотя бы, чтобы не писать -"она нагоняет панику, вы все врете".

Они признают, что "референдум" 2014-го года по созданию "республик" не законен.

Особый статус-это легализация "республик" в рамках "автономной народной республики Донбасс", как части Украины. Тогда их признает мир. Они будут легальны. Они будут Украина.

Они будут с правом проведения выборов и правом голоса на референдуме, проводимых в Украине по законам Украины.

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Сексуальные игры в ОРДЛО

Новая ВРУ реанимирует закон о местных референдумах (именно местных референдумах, всеукраинского они бояться, так как прощупывали почву), согласно которому в "автономии" и не только, а в нужных им областях Украины, будут проведены референдумы по закону Украины, результаты которых вынужден будет признает весь мир. И это не только дедывоевальщана или православие или русский язык, как региональный, это и самоопределение быть ли им в составе "автономной республики", право на особый статус области, право на вхождение в состав РФ или Венгрии.

Для ОРДЛО будет проведен первый контрольный референдум по вхождению "автономии" в состав РФ, который будет показательным примером и дорожной картой для других.

Так как -внимание- на территории Донбасса проживают граждане РФ-вот почему выдают паспорта РФ жителям ОРДЛО и вчера сняли ограничения с ОРДЛО и право получить паспорт гражданина РФ дали всем жителям Донбасса (Луганская, Донецкая, Харьковская, Запорожская области).

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Если кто-то думает, что "особый статус" и "автономия" будут для ОРДЛО в его сегодняшних границах, он ошибается.

Особый статус получит Донбасс - в границах Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областей. Но, каждая область Украины получит право по закону о местных референдумах на самоопределение.

Так в особый статус Донбасса введут Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Так на Закарпатье развернут референдумы по особому статусу "галицкой республики".

Потом они все смогут самоопределиться и войти в состав РФ или Венгрии, решением местных референдумов или референдумом по "автономной республике", куда массово начнут входить другие области Украины.

Послушайте Пасечника. Там короткая пошаговка этого сценария. И это не мы, пропагандисты "пугаем и зрадофильничаем", это открыто и честно говорит другая сторона.

Еще в 2014-м я видела документы из России, где был расписан этот план до 2025 года. Я пять лет пишу об этом. Может быть хоть слова Пасечника отрезвят заигравшихся в русскую рулетку украинцев.

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Автор
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Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Противостоять ЭТОЙ ЧУМЕ можно лишь сильной армией и сильным ПРЕЗИДЕНТОМ, а не его тенью. Точка.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
я вспомнил недавний разговор с коллегой о трансфере. В ответ на мои слова о том, что «трансфера», возможно, и не будет, и Путин останется, коллега спросил: «В другой должности?». И я ответил: «Или в другой стране». Никто уже в мире не сомневается в том, что Путин обладает стратегическим мышлением и способен на долгосрочное планирование с горизонтом в несколько десятилетий. И тут пора вспомнить, что Президент считает самой большой геополитической катастрофой в прошлом веке (хотя и сравнительно недавно) - распад СССР, напомню. Так вот, как мне кажется, есть основания считать, что Путин готовится к большому геополитическому реваншу. На фоне мирового трансфера власти и вероятного большого передела (минус «Бреттон-Вуд», плюс «Новая Ялта» и т.д.). То есть, так и не застывшее после распада СССР большое пространство хартленда снова приходит в движение и нас ждёт новое обобщение пространства. Важна динамика. Если остальные мировые центры находятся в фазе сокращения подконтрольного пространства, но Россия должна находится в фазе расширения (или восстановления), чтобы не просто на равных сидеть за столом «новой Ялты», но и преимуществом. Которое, наряду с военным превосходством, может компенсировать экономическое положение. Почему Лукашенко? Это, конечно, знак остальным. Но гораздо логичнее взять с собой лидера Белоруссии, с учётом того, что именно православное русское ядро должно стать основой для нового обобщения пространства в Евразии. Потом уже «заблудшие» другие православные братья – Малороссия, Грузия. А потом и остальные. Путин не зря все почти 20 лет развивает тему многонациональной и поли-религиозной природы России, а также нашего опыта сосуществования на протяжении многих столетий. Это тот навык, которого нет у остального мира, что приводит к росту напряжённости на грани войны всех против всех. Кстати, заодно это, возможно, была и проверка Лукашенко – последняя проверка. Способен ли он подняться над собственным опытом и осознать духовную природу власти и политики в целом? Или так и останется в рамках «борьбы за власть». Паломничество на Валаам – это вам не хоккей в Сочи, тут многое можно увидеть. И другим показать. Итог. Геополитический реванш означает смену фаз развития человечества в целом. От периода дробления и деления мир снова переходит в фазу собирания. И Россия станет лидером этого поворота. Согласитесь, для такого решения стоит и в монастырь съездить. Тем более, в наш «Северный Афон». P.S. Кстати, в рамках геополитического реванша все «замороженные» и не очень конфликты могут стать «рычагами Архимеда»: Абхазия с Южной Осетией, Приднестровье, Донбасс (заметьте, на границах с православными Грузией, Молдавией и Украиной). Как можно разрешить, например, абхазскую проблему с Грузией? В рамках нынешнего геополитического расклада никак, Грузия никогда не признает независимость Абхазии. Но этот конфликт можно «снять» в рамках общего пространства, когда Абхазия станет внутренней территорией и для России, и для Грузии.
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Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
Главный вопрос,почему в Украине все разбегутся,а в других федеральных государствах нет?
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