Уже полтора года группа "ИС" в том числе и я, бьем в колокола- со стороны РФ идет плановая подготовка к возврату ОРДЛО в состав Украины с особым статусом.

Многие "мызамиркакаяразница" и "лишьбынестерляли" готовы принять ОРДЛО в состав Украины с особым статусом, как избавление от войны, как мир где-то посредине, как нужно договариваться.

Многое написано и как это будет, и что это будет, в том числе для всей Украины, но... анализы у нас не читают. Это не весело. Это не смешно. Много букафф.

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Мир любой ценой, внушенный через подконтрольные России украинские СМИ уже занял приоритетную позицию в социуме.

Что же такое особый статус и для чего?

Сегодня я промолчу, статья будет позже. Сегодня я предлагаю внимательно послушать "главу" ОРЛО Пасечника, который без купюр разъясняет все шаги РФ и ОРДЛО в рамках особого статуса.

Послушайте! Это важно!

Писать можно тысячи слов, но нужно еще и слушать врага, ой, оппонента. Ну, хотя бы, чтобы не писать -"она нагоняет панику, вы все врете".

Они признают, что "референдум" 2014-го года по созданию "республик" не законен.

Особый статус-это легализация "республик" в рамках "автономной народной республики Донбасс", как части Украины. Тогда их признает мир. Они будут легальны. Они будут Украина.

Они будут с правом проведения выборов и правом голоса на референдуме, проводимых в Украине по законам Украины.

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Новая ВРУ реанимирует закон о местных референдумах (именно местных референдумах, всеукраинского они бояться, так как прощупывали почву), согласно которому в "автономии" и не только, а в нужных им областях Украины, будут проведены референдумы по закону Украины, результаты которых вынужден будет признает весь мир. И это не только дедывоевальщана или православие или русский язык, как региональный, это и самоопределение быть ли им в составе "автономной республики", право на особый статус области, право на вхождение в состав РФ или Венгрии.

Для ОРДЛО будет проведен первый контрольный референдум по вхождению "автономии" в состав РФ, который будет показательным примером и дорожной картой для других.

Так как -внимание- на территории Донбасса проживают граждане РФ-вот почему выдают паспорта РФ жителям ОРДЛО и вчера сняли ограничения с ОРДЛО и право получить паспорт гражданина РФ дали всем жителям Донбасса (Луганская, Донецкая, Харьковская, Запорожская области).

Если кто-то думает, что "особый статус" и "автономия" будут для ОРДЛО в его сегодняшних границах, он ошибается.

Особый статус получит Донбасс - в границах Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областей. Но, каждая область Украины получит право по закону о местных референдумах на самоопределение.

Так в особый статус Донбасса введут Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Так на Закарпатье развернут референдумы по особому статусу "галицкой республики".

Потом они все смогут самоопределиться и войти в состав РФ или Венгрии, решением местных референдумов или референдумом по "автономной республике", куда массово начнут входить другие области Украины.

Послушайте Пасечника. Там короткая пошаговка этого сценария. И это не мы, пропагандисты "пугаем и зрадофильничаем", это открыто и честно говорит другая сторона.

Еще в 2014-м я видела документы из России, где был расписан этот план до 2025 года. Я пять лет пишу об этом. Может быть хоть слова Пасечника отрезвят заигравшихся в русскую рулетку украинцев.

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