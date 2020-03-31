Главная Новости
31 марта • обновлено в 03:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Оккупанты в Крыму выгнали детей на массовые сборища в разгар коронавируса

493
Читать материал на украинском

Оккупанты в аннексированном Россией Крыму продолжают устраивать массовые мероприятия с участием детей, не смотря на вспышку коронавируса.

Фото распространила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. На кадрах видно, что детей собирают группами, в которых точно больше, чем 10 человек, проводят концерты и показательные выступления.

Так, в "Артеке" оккупанты устроили для детей соревнования по морскому многоборью, а также "Игры народов мира".

"Мамы нас еще нарожают!" Оккупанты в Крыму выгнали детей на массовые сборища в разгар коронавируса

В Феодосии провели концерты, посвященные "единству России", а в Белогорском районе Крыма – мероприятие, где дети снова были одеты в военную форму, а сцена украшена красными флагами.

При этом на полуострове уже официально подтвердили 13 случаев COVID-19, а в больницах находится больше тысячи пациентов с пневмонией.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 достигла 480.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Аннексия Крыма Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги