"Мамы нас еще нарожают!" Оккупанты в Крыму выгнали детей на массовые сборища в разгар коронавируса

Оккупанты в аннексированном Россией Крыму продолжают устраивать массовые мероприятия с участием детей, не смотря на вспышку коронавируса.

Фото распространила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. На кадрах видно, что детей собирают группами, в которых точно больше, чем 10 человек, проводят концерты и показательные выступления.

Так, в "Артеке" оккупанты устроили для детей соревнования по морскому многоборью, а также "Игры народов мира".

В Феодосии провели концерты, посвященные "единству России", а в Белогорском районе Крыма – мероприятие, где дети снова были одеты в военную форму, а сцена украшена красными флагами.

При этом на полуострове уже официально подтвердили 13 случаев COVID-19, а в больницах находится больше тысячи пациентов с пневмонией.

Первомайский район. Муниципальный этап 28.03.2020г.

Наследники победы

Какой вирус самый страшный? pic.twitter.com/wGlyJ2mx12 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 30, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 достигла 480.

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