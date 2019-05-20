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Охраняет полиция с автоматами: всплыли новые факты о возвращении Портнова

25.6тЧитать материал на украинском

Бывшего заместителя главы Аминистрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, который вернулся в Украину после пяти лет отсутствия, охраняют полицейские с автоматами.

Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу Newsone. По словам Портнова, опасаться ему нечего.

"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился в соответствующие организации в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву", – рассказал Портнов.

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Андрей Портнов

Андрей Портнов

replyua.net

Он также заявил, что не собирается оставаться в стороне в случае каких-либо беспорядков. "Я не боюсь никого, я приехал сюда и буду заниматься политической и юридической деятельностью", – сказал юрист.

Андрей Портнов был советником президента Украины Виктора Януковича в 2011—2014 годах, был заместителем главы Администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко. Также был членом Совета Национального банка Украины в 2010-2014 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что Андрей Портнов не имеет никакого отношения к команде президента Владимира Зеленского.

У Зеленского в том, что Портнов смог беспрепятственно вернуться в Украину, обвинили генерального прокурора Юрия Луценко.

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Персоны
Андрей ПортновВиктор Янукович
Место
Украина
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кудря александр
кудря александр
Не судите человека по словам, а по делам его. Слова и дела у Зе- это две большие разницы. Покупаем попкорн, смотрим дальше.
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1
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
це зрада особисто зеленского! він як преЗЕдент плвинен заарештувати цю сволоту !!! шановний вова - думай ТЕ...
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5
1
Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
І що, це нормально витрачати гроші на охорону сторонньої нам людини?!! У поліції немає більш важливих справ чи ця особа особливо цінна для країни?!! Він знав куди їхав, нехай сам себе охороняє, він зараз ніхто.
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7
1
Дейман Алон
Дейман Алон
Birxoff Oliver, ты главное, верь в свои слова и не переставай теребить мошонку, онанист вислоухий!
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2
1
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Мельниченко Людмила, дура, Портнов молодец, если получится посадить алкаша и многих других, ну и типа тебя, это будет большая победа, поняла вислоухая?
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0
4

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