Охраняет полиция с автоматами: всплыли новые факты о возвращении Портнова

Бывшего заместителя главы Аминистрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, который вернулся в Украину после пяти лет отсутствия, охраняют полицейские с автоматами.

Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу Newsone. По словам Портнова, опасаться ему нечего.

"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился в соответствующие организации в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву", – рассказал Портнов.

Андрей Портнов replyua.net

Он также заявил, что не собирается оставаться в стороне в случае каких-либо беспорядков. "Я не боюсь никого, я приехал сюда и буду заниматься политической и юридической деятельностью", – сказал юрист.

Андрей Портнов был советником президента Украины Виктора Януковича в 2011—2014 годах, был заместителем главы Администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко. Также был членом Совета Национального банка Украины в 2010-2014 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что Андрей Портнов не имеет никакого отношения к команде президента Владимира Зеленского.

У Зеленского в том, что Портнов смог беспрепятственно вернуться в Украину, обвинили генерального прокурора Юрия Луценко.

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