Охранник "Моторолы" в рядах ВСУ: что думают украинцы о перебежчиках

Недавно украинское информационное пространство всколыхнула неожиданная для всех новость — экс-охранник ликвидированного террориста Арсена Павлова ("Моторолы"), который был одним из символов жестокости и беспринципности "ДНР", перешел на сторону Вооруженных сил Украины и теперь воюет за ее независимость от тех, с кем он еще вчера был в одной упряжке.

Фотография Евгения Листопада вызвала неоднозначную реакцию у общества — одни одобрили его своевременное раскаяние и выбор правильного пути, другие же уверенны в том, что такие перебежчики могут оказаться волками в овечьей шкуре.

"Обозреватель" также решил узнать у своих читателей, как они относятся к подобным решениям недавних пособников террористов и верят ли в искренность их намерений.

Согласно проведенному опросу, 38% респондентов убеждены, что всем людям свойственно ошибаться, а, значит даже бывшие террористы и их помощники заслуживают доверия.

Вместе с тем, 32% участников опроса, считают, что таких, как экс-охранник "Моторолы", ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к украинским военным.

Еще 24% читателей ответили, что сотрудничество с оккупантами нельзя прощать даже после раскаяния, а 3% выразили свое равнодушие к данному вопросу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева переселенец, работающий продавцом еды, включал в своем ларьке музыку, прославляющую "русский мир" и террористов "Гиви" и "Моторолу".