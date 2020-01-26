"Огонь по всей линии фронта!" Гиркин забил тревогу из-за возможного разгрома "Л/ДНР"

Бывший командир террористов "ДНР" на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) начал разводить в сети панику, утверждая, что те могут быть разгромлены на Донбассе.

Так, сайты террористов распространили его заявление, сделанное в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"...На протяжении дня и в данное время под огнем практически вся линия фронта. (Результаты этих обстрелов будут сообщены позже)", – пишет он.

Игорь Гиркин ТАСС

По его словам, под огнем якобы оказался поселок Ясное, расположенный на окраине неподконтрольной Украине Ясиноватой.

О потерях Стрелков не говорит.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации пресс-центра ООС,в пятницу, 25 января, на войне за независимость на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.

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