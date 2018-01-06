"Одни верят, другие торгуют": сравнение трех украинских Церквей взволновало сеть

Украинский военный и блогер Алексей Петров поделился опытом посещения храмов различных украинских конфессий – Киевского и Московского патриархатов, а также иезуитского костела.

Блогер привел примеры "товарно-денежных отношений" в различных церквях. Сравнительный пост "Про церкви. Розничные продажи. И про свечи" вызвал резонанс в Facebook.

"Есть в Мелитополе действующий монастырь. Он как-то там правильно называется, но все его знают, как цэрква на Воровского (улица такая была до вступления в силу закона про декоммунизацию). Понятное дело, что Московский патриархат окучивает сей островок смирения", - пишет Петров.

По словам блогера, ему довелось посетить данную церковь 10 лет назад.

"Очутился я значит в том монастыре. Просто помолиться… Было аж пять гривен, но этой суммы вполне хватило, чтобы купить четыре скромных свечи. Три за здравие и одну за упокой. Уже на выходе мне приспичило на специальных листочках написать имена родственников и друзей, за чьё здравие значит должны помолиться монахи, ну и конечно имена тех, кто уже отошёл в мир иной. И вот тут я столкнулся с товарно-денежными отношениями в самой их паскудной сущности... Церковный служака, сверкнув наглыми глазами, указал мне на своего рода прайс, где было указано, что и сколько стоит. На одну гривню я мог вписать только половину имени родственника, а потому ушёл не солоно хлебавши", - поведал военный.

Через год после этого события Петров "имея в кармане немножечко денег… оказался в Михайловском монастыре (УПЦ КП – ред.)".

"На процедуре заказа тех правильных бумаг с именами, меня снова ждал подвох. На мой вопрос адресованный монаху, дескать, "Чувак, сколько в натуре стоит один раз записать?" - он посмотрел на меня как на придурошного и ответил. А вот здесь я не поверил своим ушам, хотя до этого дня всегда верил. Что значит "сколько сочтёте нужным?" Где утверждённый прайс, оптовые скидки, сезонные распродажи? Переспросил. Ответ был тот же. Странно, фирма одна, правила игры разные. Это уже потом я узнал, что у кораблей то разные порты приписки", - пишет блогер.

Однако, по словам Петрова, "окончательно доконал" его иезуитский собор в центре Львова.

"Мы... пялились на ящик со свечами, возле которого стоял такой же ящик, но с надписью "на потребу церкви". Сколько свечей нужно, столько и бери. Сколько денег можешь оставить, столько и оставь. Ну вот нормальные, кто мне скажет? Кто так бизнес ведёт в центре такого туристического міста? Им бы специалистов маркетологов масковскага патриархату, от бы прибыль пошла. Воробьи с айфонами бы летали. А так просто туристы, просто церковь и просто ящик со свечами... Странно!" – заключил он.

Пользователи соцсетей активно обсуждают историю блогера:

"Одни в Бога верят и служат ему. Другие торгуют верой. Все просто".

"Торговцы в храме".

"Как атеист, в церкви захожу крайне редко. Но не так давно знакомился с достопримечательностями Кёльна, главная из которых - собор. Там все то-же самое, как написано про Львов: есть подставки для лампадок (не свечи, а небольшие плашки такие), и отдельно в разных местах (в т.ч. и рядом с лампадками) - ящики для денег. Кто сколько хочет/может. Без надзора".

"На нужды ФСБ собирают, не дешевое удовольствие, ну о яхте Кирилла я промолчу)))"

"Завтра, в Сочельник, пойду во Владимирский собор, а потом расскажу о расценках. Ведь что-то не видела там "сколько можете". Висят полноценные прайсы..."

"Бог не в церквях прячется (там попы киосочную торговлю ведут) - он везде, если ты в него веришь - то и в душе".

"Я вообще поняла, для чего существует церковь, только когда увидела в Михайловском во время Майдана госпиталь и хостел со столовой, действительно, было такое впечатление, что в случае радикального сценария монастырь будет последней временно безопасной территорией, как в средние века, а еще в Михайловском есть ящик "для нужд ВСУ".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Запорожье вспыхнул громкий скандал со служителями Московского патриархата, которые отказались отпевать погибшего двухлетнего ребенка, мотивируя это тем, что мальчик был крещен в УПЦ КП.