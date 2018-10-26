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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Обычный фашиствующий имперец

12.8т

Мы были на Май­дане в на­ча­ле фев­ра­ля, когда все это толь­ко на­ча­лось. И Николай по­про­сил от­вез­ти его туда, мы жили в го­сти­ни­це рядом. Он ска­зал, что это на­ча­ло граж­дан­ской войны, здесь кро­вью пах­нет. Ну как же так? Это Ки­ев­ская Русь, там масса людей рус­ско­го про­ис­хож­де­ния, мы го­во­рим на одном языке прак­ти­че­ски. Укра­и­на по­яви­лась как на­зва­ние позже, была Русь. Там про­изо­шло кре­ще­ние Руси, это все смеш­но и тра­гич­но. Я знаю людей, ко­то­рые во­об­ще не под­дер­жи­ва­ют по­ли­ти­ку пре­зи­ден­та Пу­ти­на, но я ее под­дер­жи­ваю пол­но­стью. Крым — это наша земля. Я не по­ни­маю Ан­дрея Ма­ка­ре­ви­ча, его ра­до­сти, по­то­му что он го­во­рит, что мы — узур­па­то­ры. Я не знаю, чем он может гор­дить­ся в своем твор­че­стве, мы гор­дим­ся тем, что, бу­дучи на га­стро­лях в Ев­ро­пе, мы го­во­ри­ли, что Рос­сия это стра­на, в ко­то­рой не хотят войны.

Новости
Жена Караченцова: готова умереть за него в любую секунду

Про Америку еще вот прекрасное. 1997 год:

Я раз де­сять был в Аме­ри­ке, и у меня скла­ды­ва­ет­ся ощу­ще­ние, что сред­ний аме­ри­ка­нец – очень серый че­ло­век, эда­кий обы­ва­тель в самом дур­ном смыс­ле этого слова. Хотя разве там не было Хе­мин­гу­эя, не было Фиц­д­же­раль­да? Были! И сей­час есть – и уче­ные, и ин­тел­ли­ген­ция. По­это­му все да­ле­ко не так од­но­знач­но. Во время пер­во­го сво­е­го при­ез­да в Аме­ри­ку я был по­тря­сен: мне ка­за­лось, что любой наш де­ся­ти­класс­ник в де­сять раз об­ра­зо­ван­нее, чем аме­ри­кан­ский че­ло­век сред­не­го до­стат­ка. Более того, наш про Аме­ри­ку боль­ше знает. А когда я вижу, что аме­ри­ка­нец не знает ка­кие-то об­ще­из­вест­ные вещи своей стра­ны, я в этом слу­чае во­об­ще не знаю, как тогда даль­ше стро­ить раз­го­вор.

Вот так смотришь - гений. А как откроет рот - неа. Обычный фашиствующий имперец. И не надо наделять актера качествами его персонажей. Человек всю жизнь был вполне встроен в систему. Сначала в одну. Потом в другую. Потом в третью. Против Афгана, Чечни, Грузии, Болотной что-то сказал? Еще до аварии? Возвышал свой голос против убийств и преступлений? Неа. Вполне себе молчал. Да, авария. А до аварии, конечно, это был Сахаров и Шаламов в одном лице. Диссидент и антисоветчик.

Не надо придумывать отмазки. В семье всегда одно мировоззрение. Иначе семья распадается. Два сапога пара. Жена говорит их общие мысли.

"Сказать "покойся с миром" не могу

Тому, кто поддержал войну талантом" (с)

Нахер. И Карцева, к слову, туда же.

С его бандеровцами и фашистами.

Наша рубрика "не скорблю".

Но ты, Билли... Как ты мог?

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Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Персона
Николай Караченцов
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
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Комментарии
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Soin Sergii
Soin Sergii
Помните, "Мы актёры - наше место в буфете..." Почему то принято считать, что если известный актёр - обязательно умница и порядочный человек. К сожалению зачастую совсем наоборот. Поэтому должно хватать остатков или задатков ума, этим "властителям дум", хотя бы сохранять нейтралитет. "Глядишь и за умного сойдёшь".
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Старшина,не будь уродом - тебе не идет! В конце-концов, некоторых мы тоже дстойно поминали, говорю это, как человек, которому ты заторчал букет роскошных роз и самую дрогущую лампаду! А вт Караченцеву уже не судьба свои некрологи почитать... Народ у нас не глупый, всем воздает по заслугам - таким и запомним.В конце-концов, он был великий актер, собственно как и Карцев, и Баталов...И не думаю, что Караченцев мог в его сстоянии так цветисто рассуждать. У меня отец от тог же умер - так н последние годы 2х слов связать не мог. А на Майдане таки кровью пахло, мне это с первого дня чудилсь. понятно было-не пронесет. Просто актер, интуиция хрошая, остальне уже благоверная досочинила...Да уж, с такй бабой и здоровый свихнется.Хотя и ее можно понять.Путина за даром один Кобзон, наверно, и любил. А когда любимый человек на руках умирает - возьмешь деньги и у Воланда. и его похвалишь! Короче - что мы знаем?
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Україночка Щира
Україночка Щира
Лисовская Варвара, вот с этого и начинается всепрощение и поиск оправданий для откровенной гадости.
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Саня Саня
Саня Саня
даже ревизиты не указал, побирушка сраная
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Геращенко Геннадий
Геращенко Геннадий
Саня Саня, привык, ты баран,по указаниям жить.Понимаем- стадо,оно и в Африке .......
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