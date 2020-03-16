В ж*пу эти обычные маски.

Дочитайте этот текст до конца, чтобы понять, почему их не надо покупать.

Сегодня был на встрече крупного медицинского бизнеса с премьер-министром Украины по ситуации со средствами защиты, их наличием и ценами.

Во время встречи единственный производитель масок в Украине честно признался всем, что 99% обыкновенных (таких голубеньких) трехслойных прямоугольных масок продающихся сейчас в Украине ни от чего не защитят.

Это бутафория - не более.

Почему?

Потому что трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая собственно и останавливает 95% микробов.

Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет - а импортная мембрана закончилась и ее нет. От слова - вообще.

Таким образом большинство масок, которые сейчас пытаются производить и продавать по цене алмазов - это обыкновенный кусок нетканного материала, который ровным счетом ни от чего ВООБЩЕ не защищает кроме внешнего вида.

Другими словами - это самообман.

И тут есть очень важная делать.

Учитывая, что здоровые люди боятся заразиться вирусом, а маска без мембраны ничем не защищает - то зачем вообще ее надевать.

Зачем ее покупать?

Зачем давать спекулянтки на вас наживаться?

900. 1200. 1500. 2000

Не важна цена этой коробки масок - если она не защищает.

Защитные маски респираторного типа помогут лучше, но если вы воздержитесь от посещения публичных мест и будете постоянно дезинфицировать и защищать руки - это будет значительно лучше и эффективнее.

А всем барыгам кто сейчас в спешном порядке закупил упаковочные станки и пытается без регистрационных документов, без мембраны и без соблюдения стандартов защиты производить салфетки на резинках выдавая их за защитные трехслойные маски хочу сказать - вам это обязательно вернётся и вы будете не рады.

Потому что вы точно знаете, что не только зарабатываете баснословные деньги на незнании людей и беде, которая к нам пришла, но и подвергаете жизни здоровых людей опасности.

Так как надевая маску они выходят в общественные места, магазины, остановки, больницы и считаю, что защищены - а на самом деле нет.

Важная деталь.

На совещании в Кабмине присутствовл премьер-министр Украины, весь свет украинского медицинского бизнеса, членов Правительства и сотрудники Аппарата Кабмина - НО никто, услышьте, никто из более чем 40 чиновников, экспертов и специалистов не пришёл на совещание в маске.

Вот за руки никто не здоровался.

Собственники бизнеса многие были в разовых перчатках - а вот в масках никого.

Вывод.

Не тратьте силы и деньги на поиски обычных масок - это развод.

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