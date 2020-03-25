Обязательная госпитализация и полицейский контроль: Кабмин ужесточил ограничения из-за коронавируса

Кабинет министров Украины ужесточил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в стране коронавируса, которые в том числе предусматривают обязательную госпитализацию лиц с диагнозом COVID-19.

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Как сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook, постановление инициировал глава Минздрава Илья Емец для эффективной борьбы с вирусом. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 марта.

В частности, постановление предусматривает, что отныне учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19 или тех, кто находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если они отказываются от обследования в добровольном порядке;

обязательную госпитализацию таких лиц;

назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19, если они уклоняются от лечения в добровольном порядке.

Кабмин ужесточил ограничения для борьбы с коронавирусом

Также Министерство здравоохранения должно разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз или подозрение коронавируса. Это же касается и тех пациентов, которые уклоняются от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции людей, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.

Кроме этого, теперь Национальная полиция и Национальная гвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации или карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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