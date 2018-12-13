''Нужны четкие действия!'' На Киевщине прошли масштабные учения МВД

На Киевщине прошли масштабные тактико-специальные учения органов системы Министерства внутренних дел Украины.

Длились они четыре дня, а участие смогли принять около 1200 правоохранителей со всей Украины, сообщает пресс-служба МВД. Мероприятие показало мастерское владение сотрудниками качественным современным оружием и знание техники.

"Мы все помним 2014 год, когда на фронт шли добровольцы батальонов МВД без нормальной оружия, даже униформы не было. Но ценой собственной жизни и умение, они позволили нам возродить войско. И мужество и отвага остановила врага", — обратился к участникам секретарь СНБО Александр Турчинов.

Александр Турчинов Пресс-служба МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие учения позволяют нарабатывать компетентность в самых сложных ситуациях. "Нам очень важны компетентные действия каждого подразделения: полиции, ДСНС, Национальной гвардии. Нам не нужны лозунги. Нам нужны четкие, слаженные действия в сложных ситуациях", — подчеркнул он.

Арсен Аваков Пресс-служба МВД

Отмечается также, что в учениях приняли участие и новые подразделения, которые появились в Украине за последние четыре года. "В каждой области Украины есть спецназовцы высокого уровня, которые готовы выполнять любые сложные задачи, начиная от ситуации с захватом заложников и заканчивая прямым противостоянием с рецидивистами. Сегодня мы также видели привлечены силы ДСНС ", — пояснил министр.

Пресс-служба МВД

Пресс-служба МВД

Пресс-служба МВД

Сообщается, что новацией этих учений стало привлечение к работе специалистов по медиакоммуникациям, параллельно отрабатывали коммуникационную компоненту. Из всех участников сформировали 4 оперативные штабы, руководители которых менялись каждые 3 минуты.

Пресс-служба МВД

По окончании учений министр внутренних дел наградил подразделения, которые завоевали победу, кубками и ценными подарками.

Пресс-служба МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Турчинов заявил, что учебные сборы резервистов и подготовка к оборонительным действиям будут проводиться по всей Украине