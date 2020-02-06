Снимаясь в фильмах для взрослых, например, в Чехии, можно заработать недельную зарплату за два часа, но для этого необходимы стальные нервы и необычайная выносливость.

Некоторыми секретами о работе в порноиндустрии на условиях анонимности поделилась девушка с Закарпатья, пишет mukachevo.net.

Украинка раскрыла правду о съемках в порно Иллюстрация/Pixabay

Девушка рассказала, что несколько лет назад она отправилась на заработки в Чехию, где познакомилась со своим парнем. Оба работали на заводах и часто меняли место работы, чтобы найти более выгодный условия.

От знакомых пара узнала о возможности заработать на кино для взрослых. "В Чехии объявления такого рода можно найти на соответствующих досках автовокзала или в газете", – призналась девушка.

По ее словам, в Чехии, которая является одним из лидеров в производстве порнографии, в этом бизнесе предлагают "легкие" деньги – недельную зарплату на заводе можно заработать за два часа. "Мы нашли такое предложение в интернете, позвонили, а затем отправили свое портфолио, которое состояло из анкет и фотографий", – рассказала она.

Компания сразу связалась с девушкой и предложила пройти оплачиваемый кастинг, даже согласившись на ее условия – сниматься вместе с парнем.

"Это не может напоминать обычный интимный акт, ведь в маленькой комнате нас было очень много. Мой парень не мог настроиться, а еще тебе всегда говорят, как становиться и куда смотреть", – вспоминает девушка.

Она отмечает, что всего на съемки ушло чуть более двух часов. После чего можно было одеваться и ждать результата. Когда агент вышел, он рассказал об условиях дальнейшего сотрудничества. "Вот тут я застыла. Мне предложили контракт с прайс-листом, и там были такие вещи, которые я никогда в жизни не планировала бы делать. То есть, чтобы хорошо заработать, нужно было выполнять заказы от других компаний и по их условиям", – рассказала девушка.

Она добавила, что ее парня вообще не было в контракте, несмотря на то, что мы сначала предупреждали о готовность работать только вместе. Но агенты пояснили, что работа с одним сексуальным партнером не интересует сейчас их, а вот чтобы нормально заработать, нужно делать "грязные вещи".

"В итоге нас это предложение не устроило. Тогда мы получили 350 евро на двоих. Я не жалею о своем опыте и могу сказать всем, что “легких” денег не бывает. Идти в порноиндустрию может человек, у которого железные нервы и выносливость, ведь мне хватило и того часа", – резюмировала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, порноактриса под псевдонимом Josephine Jackson, которая сама родом из Украины, рассказала о всех подводных камнях и недостатках работы в порноиндустрии.

Также украинки не раз против собственной воли становились "звездами" порнографии, когда их тайком снимали на скрытые камеры в медучреждениях.

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