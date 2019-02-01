''Новый крестовый поход'': Цимбалюк расшифровал тайный смысл встречи Путина с патриархом Кириллом

Заявления президента России Владимира Путина на торжествах по случаю 10-летия интронизации главы РПЦ патриарха Кирилла можно воспринимать как сигнал о новом "крестовом походе" против Украины.

Такой вывод сделал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Патриарх Кирилл и Путин РИА "Новости"

По его словам, благодарностью Кириллу за "окормление российского воинства" Путина еще раз подчеркнул, что РПЦ активно поддерживает армию оккупантов.

"РПЦ занимается психологическим обеспечением российских солдат в их захватнических походах. Давайте вспомним, что произошло с 2014 года, — российские граждане, "зеленые человечки", которые потом трансформировались в российских военных, и аналогичная ситуация на Донбассе. Всех их на ратные дела благословили московские священники. И если кто-то после этого будет рассказывать, что мы не имеем права на свою церковь, обращайтесь к этим словам Владимира Путина", — возмутился Цимбалюк.

Кроме того, он обратил внимание и на такой тревожный посыл в речи Путина к Кириллу, как "распространение сподвижничества РПЦ на всю ее каноническую территорию". Журналист подчеркнул, что этот тезис президент России озвучил сразу после слов об активной поддержке армии кремлевской церковью. Таким образом, он в очередной раз дал понять, что считает Украину территорией страны-агрессора, а РПЦ активно продвигает эту идею в массы и даже поощряет тех, кто пытается ее реализовать.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Российские священники благословляют граждан России на войну с Украиной. Эти же "миротворцы" на оккупированных территориях "окормляют российское воинство", освящают ракеты, рассказывают, что они должны воевать и поддерживать российскую власть. Но действуют они против Украины. После этого начинают работать российские пушки. А российские солдатики, которых благословила РПЦ, начинают долбить ночами по Украине", — напомнил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что создание автокефальной православной церкви в Украине — это провластный "безбожный" проект, который якобы не имеет ничего общего с верой. Кроме того, он обвинил Украину в спекуляции и разобщении "братских народов".

В свою очередь патриарх Кирилл на торжественном мероприятии выразил надежду на то, что надеется в будущем побывать в Киево-Печерской лавре, которая останется в подчинении РПЦ в Украине.

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