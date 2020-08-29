1. В аннексированном Крыму открылось консульство Никарагуа, а должность консула занял приговоренный судом в Киеве к 13 годам за посягательство на территориальную целостность Украины рашист Олег Белавенцев. МИД Украины направило Никарагуа ноту протеста и пригрозило санкциями и жесткими действиями. Никарагуа находится в числе стран, которые регулярно не голосуют за резолюции ООН, которые инициирует Украина, по признанию россии страной-оккупантом из-за аннексии Крыма.

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

2. Олег Белавенцев — один из главных координаторов вооруженной агрессии россии против Украины в Крыму и личный карман Шойгу. По ссылке прочтите о его шпионском прошлом, коррупционном таланте и не менее коррупционных интересах никарагуанского режима.

3. Ватники оккупированного Севастополя во время открытия форума “Армия-2020” устроили акцию протеста: они вывесили баннер с надписью “Уберите танки от наших домов!”. Ватники намерены собрать подписи под обращением к оккупанту Михаилу Развожаеву, чтобы ихтамнеты проводили учения с применением боевой техники на специализированных полигонах, а не под окнами жилых домов. “Для подготовки к форуму ежедневно на протяжении двух недель военные стреляли из автоматов, с боевых вертолетов, танков и проводили репетицию авиашоу на сверхзвуковых самолетах, опускаясь во время маневра на высоту 50-100 метров от земли. Понятно, что стреляют холостыми, но дети вокруг парка собирают гильзы и приносят родителям. Военная техника шумит”, — жалуются ватники. Оккупанты в ответ заявили, что эта территория передана Минобороны, а скулящие жители города “пользуются неправильной кадастровой картой”. Ватники также пожаловались: “На площадку (к жилым домам) свозят строительный мусор и расширяют границы "полигона" за счет частных участков, ссыпая самосвалами землю, перемешанную со строительными отходами. Кроме того, военные уничтожили дорогу, по которой жители близлежащих домов ездили годами, а также засыпали отходами системы водоснабжения и установили на колодце КПП. У пяти местных жителей военные пытаются отсудить участки, чтобы расширить площадку парка, ссылаясь на распоряжение №195-РП, по которому несколько тысяч гектаров городских и частных земель первый губернатор Севастополя Сергей Меняйло передал Минобороны. На все эти претензии ответили, что это территория воинской части, и их проблемы людей не интересуют”.

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

Как оккупанты истребителями пугали жителей Севастополя, посмотрите по ссылке.

4. Рашистское пропагандон-бюро дает объяснение насчет плаката “Уберите танки от наших домов!” — сугубо по Оруэллу: “Местные жители, которых, видимо, немного утомил этот шум, вывесили вот такой плакат — УБЕРИТЕ ТАНКИ ОТ НАШИХ ДОМОВ! Но в широком смысле, все, что происходит на международном военно-техническом форуме Армия-2020, как раз и направлено на то, чтобы танки никогда не поехали по этим спокойным улицам”, — заявил понаехавший пропагандон.

Рашистское пропагандон-бюро дает объяснение насчет плаката. Сугубо по Оруэллу! pic.twitter.com/Lesyfqml7E — Крымская Жужелица (@crimea2042) August 28, 2020

5. Оккупанты дрессируют и жителей отравленного Армянска: “Что за боевые действия у нас происходят? Такое впечатление, что в черте города — так громко и так слышно ещё никогда не было. И с автоматов, и с пулемётов очереди доносятся, если это с полигона, или полигон переехал под Армянск???”, “Да, я тоже слышала. С чем связано? Учения, и так громко, сомневаюсь”, “Заводская охрана тренируется. Учения”, “Кто знает, что за стрельба в районе ж/д?”

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

6. В центре Керчи, несмотря на пандемию, оккупанты продолжают пропаганду службы в российской армии в рамках форума “Армия-2020”.

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

7. В связи с дефицитом воды, вызванной аннексией Крыма россией, оккупанты опубликовали рекомендации для заложников, в которых указано, что для личной гигиены человеку необходимо не больше 4 литров воды в сутки. Скоро гестаповцы по домам начнут ходить и проверять литраж емкостей, куда мы воду набираем.

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

8. Жительница Симферополя подвела краткие итоги говени: “ВОДА. Шесть лет они грабили, отжимали, отнимали, делили, вырубали парки и зеленые зоны в городах, застраивали уродливыми ЖК, обносили заборами и колючей проволокой побережье, населению врали о чудо-водоводах и о самолете, выжимающем дождь из туч, камлали на дожди, которые так и не шли, тайно выпрашивали воду у Украины. И вот закономерный финал — рукотворная гуманитарная катастрофа. Симферополь пал последним — полумиллионный город обречен жить в антисанитарном средневековье с неизвестными сроками возвращения в 21 век. Вода — это жизнь. Они совершили преступление. Упоротые из секты “не разводите панику”, “в Крыму всегда с водой проблемы” и “надо потерпеть” строем идут мыться, стирать, готовить и сливать унитазы с помощью камней с неба. Им вода не нужна. У них есть Божья роса”.

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

9. Новый день и новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 84 новых случая коронавирусной инфекции и констатировали 2 смерти. В Севастополе — 15 новых больных. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2759 человек, в том числе 488 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 67 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

10. Стою, пью кофе. Читаю издалека надпись на бусе: “Осторожно, Путло падаль!”. Заулыбался, захотел водилу угостить кофе. Подхожу, а там написано: “Осторожно, путаю педали”. Облом, однако.

11. Анекдот с паблика Крыма. Автор из Москвы, естественно: “Хоть сейчас у вас свобода слова — можно жаловаться. А при Украине свой язык держали в одном месте”.

Новости Крымнаша. Уберите танки от наших домов!

P.S. Вот и настал момент, когда севастопольские ватники начали просить оккупантов “убрать танки от наших домов”. Хотел было написать, что просить надо не просто убрать танки, а прекратить оккупацию, как тут же вспомнил, что в 2017 году севастопольские ватники уже выходили с плакатами “Мы вас не звали! Хватит оккупации!”… Пора делать ставки, с какими еще плакатами мы увидим ватников, 6 лет назад просивших путина ввести, а когда тот ввел, им не понравилось.

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