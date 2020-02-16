1. Новые заложники: оккупанты сообщили о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Задержанных назвали “браконьерами” и доставили их в Керчь “для проведения разбирательств”.

2. Оккупанты отказались проводить проверку по факту фактически убийства ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. “Судья Киевского районного суда Ольга Кузнецова сообщила, что Веджие Кашка была просто очень старенькой и от этого умерла”, — сообщил адвокат Николай Полозов. Наша крымчанка прокомментировала лицемерие рашистов: “Гестаповцы сначала "утихомиривали" старую женщину прикладами, потом отказывались вести в больницу, а умерла "от старости". Запомните эти имена: Ирина Сидиропуло, Надежда Балашова, Михаил Рудковский, Сергей Абисов, Ольга Кузнецова — их ждут добротные камеры с крепкими решетками!”.

3. Експерт “Кримської правозахисної групи” Олександр Сєдов розказав про міфи, які росія поширює серед кримських “призовників”, та методи уникнення призову.

4. Прокуратура АРК совместно с крымским главком Нацполиции сообщила о подозрении в совершении военных преступлений трем “следователям” — гражданам рф, которые преследовали украинских граждан — участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил 26 февраля 2014 года возле Верховной Рады АРК в Симферополе. Объявлены в розыск Богдан Францишко, Булат Азизов и Павел Никкель.

5. Оккупанты в Керчи снова устрашают жителей города и не рекомендуют им ехать на материковую Украину. Особенно страшно, по их заверениям, получать украинские биометрические паспорта и ехать с ними в страны ЕС. Еще говорят, что на материке могут задержать тех, кто предал Украину — “являются (ранее являлись) должностными лицами российских исполнительных органов в Крыму, а также российских органов местного самоуправления” — тут я согласен.

6. Какая прекрасная мысль! Не знаю, что делает это чудо из Москвы на паблике Евпатории, но мысль правильная. Тупая, нищая страна никак нас, прожорливых, не прокормит: “Один выход — вернуть вас на Украину. В россии своих проблем хватает, еще с крымскими дебилами, не желающими ни работать, ни ничего делать, только доить и воровать, разбираться”.

7. Непереможних дідів на расії залишилося на заячий скік, і в хід пішла нова хвиля дідів-винищувачів афганців. У музеї оборони окупованого Ватостополя відбулася зустріч малят-путінят з таким дідом Ширяєвим, який розповів, “як допомагати братнім, дружнім народам захищати їх інтереси”.

8. 13 февраля в музее на базе “Ялтинской общественной организации ветеранов боевых действий “Афганистан” состоялась встреча афганодидов со студентами Ялтинского экономико-технологического колледжа. По случаю 31-й годовщиной вывода войск из Афганистана.

9. 14 февраля в рамках программы милитаризации полуострова прошел день открытых дверей в ялтинской ментовке на Морской. Оккупанты притащили к полицаям 80 школьников и сектанта РПЦ. Аналогичные шабаши идут по всему Крыму. Вот, например, Судак и Гаспра.

10. В оккупированной Керчи прошел шабаш почитания афганодидов. На шабаш традиционно притащили детей в военной форме. Дети держали палки с портретами новодидов и транспарант с надписью “Бессмертный полк афганской войны”.

11. В поселке Сеитлер (Нижнегорск) прошли мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана. В этом году четко и массово идет подмена дидов — любые, везде — лишь бы погибли за россию! И не важно, что и россии не было. Главное, погибнуть геройски! За что, где, как — в Сирии, в Украине, в Чечне — не имеет абсолютно никакого значения. Такое детям в голову вкладывают с особым остервенением, даже самым маленьким детям.

P.S. По крымскому ТВ постоянно вставляют победобесную заставку между лживыми передачами. Заставка в виде колорадской ленты во весь экран и с надписью “1945-2020 поздравляем с праздником великой победы!”. Шел февраль. Победобесие началось. Хотя оно у них и не заканчивалось. Так увлеклись, что не заметили, как развязали несколько войн и сами стали нацистами. А в это время единицы еще живых ветеранов Второй мировой заканчивают свою жизнь в нищете и разрухе, но всем плевать. Главное, наклейку прицепить “на Берлин”, собственное дитя вырядить в военную форму и громко орать про “фашизм” в тех странах, куда ввели свои войска. Лицемерные твари…

КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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