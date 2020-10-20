1. Представители Крымскотатарского Ресурсного центра провели онлайн-встречу с сотрудниками посольства Великобритании в Украине, на которой дипломатам презентовали альбом "Заложники оккупации". Издание рассказывает о 20 жизненных историях семей крымских татар, ставших заложниками оккупации Крыма россией. Крымчане рассказали британским дипломатам о нарушениях прав человека в Крыму, обсудили возможность проведения выставки альбома "Заложники оккупации" в Великобритании.

2. Российский прокурор запросил политзаключенным красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Эмирусеинову 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Арсену Абхаирову — 15 лет, Эскендеру Абдулганиеву — 16 лет. Крымчане арестованы после массовых обысков 14 февраля 2019 года ).

3. Солхат (Старый Крым). Посмотрите на разработанный оккупантами карьер на Агармыше и разрушения горы. Издалека видно, сколько Лысого Агармыша уже снесли. Такими темпами верхушки скоро не станет

4. Оккупанты сообщили, что нашли очередные запасы воды для Симферополя. Да-да, вы правильно поняли — будут бурить 5 новых скважин, усугубляя катастрофу

5. На обмелевшем дне Белогорского водохранилища в грязи застрял автомобиль. О таких новостях до оккупации мы и мечтать не могли! Новости со дна — в прямом смысле слова. Спасибо, россия!

6. Водичку и тут говень заканчивает добивать. Синие бочки скоро в Ялте? Почитайте: "Несмотря на кажущуюся стабильность, Ялта находится в паре шагов от перехода на подачу воды по графику. Загорское водохранилище на исходе. А в чиновничьем кругу идет дерибан, и плевать на водный дефицит. Администрации вообще по*уй, у нее прямо из-под носа и с ее же разрешения дельцы увели источник водоснабжения. В схеме замешан начальник водоканала Беднов и его супруга Наталья Бибикова, которая спалилась на нехорошем и была вышвырнута лично Гоцанюком из комитета по земельным отношениям РК (Госкомрегистр), где она была замом главы. Зато старые связи помогли забрать у Ялты 15 соток земли всего за 2 млн рублей. И х*р бы с землей, но на участке стояла насосная станция, которую просто демонтировали. Участок перешел члену горисполкома Макухе, чья жена работает в том самом водоканале. Но и это не конец. Под взором администрации дельцы стали готовить документы о переводе воды массандровского водопада из питьевой в техническую. Это даст возможность претендовать на прилегающие территории, на которых находятся строения, среди которых в том числе и строение, построенное Бедновым за счет водоканала. Хорошая схема разграбления"

7. "Пока ощущения не очень понятные. Все же Крым — это какая-то совсем отдельная страна, ко многому приходится привыкать. Поэтому все выводы буду делать через пару месяцев", — написала понаехавшая из Красноярска в Севастополь Евгения Высотина, которая к тому же еще и беременна. Лаптеныш родится в роддоме Севастополя и будет кем? Исконным! Я тут родился! Я севастополец! Коренной! Ну, и 101 лапоть родственников с орды — тоже… Кстати, понаехавшую забросали негативными комментариями, на что рашистка ответила: "Еще нигде не видела таких негативно настроенных на приезжих жителей. Жутко неприятно. Это же не ваша земля". Далее начался традиционный для оккупации срач, в котором местные доказывали, что это их земля, а понаехавшие уверены в том, что все общее, и вообще, местным пора уже подвинуться. Судя по комментариям к посту понаехавшей, рашистов в Крыму уже реально больше, чем местных.

8. Умершего накануне от коронавируса главу оккупационной администрации Ялты Ивана Имгрунта похоронят на Кубани. Вот так с оккупантами и случается — сколько бы они тут нам не гадили, а хоронить их вывозят в родные залесские мухосрански

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 161 новый случай коронавирусной инфекции (+ 2 смерти). В Севастополе — 51 (+ 3 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 8810 человек, в том числе 1640 в Севастополе. Умерло 179 человек, в том числе 51 — в Севастополе

10. Чем больше жителей Крыма заражается короной, тем острее дискуссии в соцсетях: "Гавань нас убивает", "Негодование — это очень мягко сказать! О@уевшие сволочи((( Заболевших людей все больше и больше. Закрывайте школы, все учебные заведения, людей некому лечить, врачи с ног валятся, а этим мразям пофиг. Слов нет. Сплошной мат", "Специально делают, чтобы повыдохли скорее?", "У меня на работе тоже уже 6 человек с подтвержденным Ковид и 13 — с пневмонией. Нам помощи ждать неоткуда", "Такого безразличия и бездействия власти я за всю свою жизнь не помню", "(Коллаборант Талипов пишет) Нам, похоже, вешают лапшу на уши о ситуации в Крыму, а статистику рисуют от руки. Я лично знаю врача, который уже две недели не был дома, его коллеги скончались от коронавируса, при этом новый министр здравоохранения на вопрос о дороговизне КТ ответил, что оно вообще вредно", "Статистика — ложь, на примере нашей семьи цифру нужно умножить на 4", "(Коллаборант Олег Кочеров пишет) Ситуация реально от слова п*здец. Общался только что с врачом реаниматологом. Говорит, статистика от Совмина — х*йня, практически каждый час умирают люди, очень много смертей", "Да все уже поняли, как обстоят дела, судя по заявке от кладбища Абдал на выделение земли. Хоронить уже негде. Никому мы не нужны", "Весной мы ужасались итальянскому сценарию. Теперь у нас в 10 раз хуже. Но там власти открыто говорили, а у наших все норм. Мы катимся в пропасть!", "Живу недалеко от ковидного госпиталя. С сиренами летят скорые по ул. Гагарина. Так часто не было никогда. Так разрывающе громко кричат сирены, как будто они кричат всем нам о том, что следующим зазвонит колокол", "3-я поликлиника (на Гоголя) — закрылась. Поликлиника на М. Василевского — закрылась. Причина — заболели ВСЕ сотрудники"

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: "Нашего соседа после рыданий дочери увезли ночью в Армянск. В Симферополе не нашлось свободных мест. Роддома отдают под ковидников по всему Крыму. Медики болеют повсеместно, а руководство полуострова продолжает фестивалить. Отели переполнены приезжими. Игра в орел-решка или в русскую рулетку — кому как повезет. Люди умирают, не дождавшись помощи. Это геноцид населения".

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