1. "Они не террористы": в соцсетях проходит флешмоб в поддержку политзаключенных красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Рустему Эмирусеинову 3 ноября оккупанты намерены дать 18 лет колонии, Арсену Абхаирову — 15 лет, Эскендеру Абдулганиеву — 16 лет. Напомню, вчера в поддержку своих сыновей с одиночными пикетами вышли матери политзаключенных. Оккупанты отобрали у них плакаты и составили протоколы, одна женщина была госпитализирована.

2. Гоблин вдруг обнаружил, что брендовые компании боятся заходить в Крым из-за полезных санкций: "Крупных пока брендовых (компаний) нет, к сожалению. Но инструменты преодоления санкционного режима есть. Мы коллегам активно подсказываем. Но пока под своими брендами ни одна компания — ни по продовольствию, ни по промышленным товарам, ни по стройке — не зашла. Пока санкции в этой части против крупных игроков работают".

3. И хорошего вам настроения: оккупанты предупредили крымчан о росте тарифов на воду "в связи с реализацией комплексного плана мероприятий по обеспечению региона питьевой водой".

4. Бельбекская долина. Напоить ЧФ рф любой ценой. Армия орды строит водозабор, чтобы отобрать у людей долины воду Бельбека. Водозабор заберет воду у жителей Бельбекской долины и напоит/отмоет армию рф. Ничего в Крыму не делается по другим причинам — только потребности МО рф. Всё!

5. Водовод из Белогорского района в Симферополь протянут на месяц раньше. На радость московскому барину Хуснуллину. В Карасубазаре вода по часам. Переливать из пустого в порожнее — это и есть работа по ОБЕСПЕЧЕНИЮ Крыма водой а-ля говень.

6. Ночью легковой автомобиль рухнул в Северо-Крымский канал. Двое человек погибли, еще двое получили тяжелые травмы. Зато не утонули… Извините.

7. В Севастополе вечером 31 октября часть улиц в микрорайоне Стрелецкая бухта почти на час накрыл блэкаут. У оккупантов снова что-то накрылось.

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 203 новых случая коронавирусной инфекции (+4 смерти). В Севастополе — рекордные для города 81 (+1 смерть). Количество зараженных увеличилось до 12 133 человек, в том числе 2 478 в Севастополе. Умерло 224 человека, в том числе 69 — в Севастополе.

9. Минздох Крыма опубликовал фоточки работы "министра" здравоохранения Александра Остапенко в ковидном госпитале в Симферополе. Оккупант трудится по ночам и в выходные дни. И, судя по фото, трудится исключительно в сопровождении пропагандонов для картинки на ТВ. Нам уже легче! Прям выздоровели все, глядя на фото! Можно к больному месту приложить.

10. Ватники поняли, что вляпались: "Что же происходит у нас в Крыму!? С лекарствами беда в аптеках, одинокий пенсионер не в состоянии купить, да и бюджетникам тоже не легче. Люди последнее тратят на лекарства, терапевты не всегда приходят, понятно, тоже болеют. Неужели, власти, вы не в курсе?", "Цены — космос. Давно пора понять, что им с большой колокольни на людей, у них одна забота — как набить карман потуже, вот и вся политика, мать её", "Плюс тотальная нищета и безнадёга. Вот это мы вляпались".

11. Нет покоя победонутым. "Черноморская эстафета Победы" добралась до оккупированного Судака. "Пловцы преодолевают 555 километров по морю, с выходом на берег в городах и посещением памятных мест ВОВ" — цитата. Ватоголовые делают заплыв с красными тряпками и сриколорами.

P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанина: "Пока пришельцы в Крыму уповают на небеса с их дождевой влагой, напишу о том, как раньше — до депортации и оккупации — местные жители собирали, хранили и использовали водные источники. Я вырос в селе среди гор, где не было днепровской воды, опреснительных установок и больших рек, озер водохранилищ… Вода была, ее хватало не только людям, но и стадам коров, коз и овец, которых было много. Жителей села тоже было ненамного меньше, чем сейчас. Откуда брали воду? Как минимум из трех каптированных родников в горах: вода самотеком по арыкам (оросительным каналам), иногда в трубах керамических, каменных желобах, текла в село, где распределялась по-разному.

Было несколько общественных фонтанов и поилок для животных. Один помню у мечети, второй — у дороги на Судак, третий заканчивался бассейном. Был еще один бетонированный накопитель с насосом на горке, он работал как водонапорная башня, но вода в нем тоже была родниковая, вкусная. За родниками и водозаборами люди присматривали, чистили арыки и примитивные каменные фильтры. После депортации местного населения какое-то время было безлюдно. Оползни разрушали арыки, а водоводы и родники не чистились, заиливались, засыплись. Говорили, что с крымскими татарами ушла и вода…

Новоприбывшие переселенцы начали делать плотины, перегораживать небольшие речки, долины, делать ставки. При этом затопляя самые хорошие земли, где росли сады с естественным орошением. Проблема решалась быстро и по-простому. Из множества природных источников остался один действующий, от него проложили до села ржавую трубу. Пробурили скважину на 30 метров. Вода все равно была своя… но не такая. Естественно, в унитазах питьевую воду постоянно не смывали в таком количестве, потому как туалеты были во дворах.

Полив всяких хризантем был ограничен отсутствием хризантем. Люди не так обильно расходовали воду… Коров пустили под нож и запретили. Овец со временем съели. Но как-то так жили, что графиков подачи воды не было, как и днепровской воды тоже не было, потому как она была где-то там, за горами, в предгорьях и больших городах… А сейчас там водный кризис, графики и ажиотаж — потому что пользуются чужим неумело".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.