1. В Симферополе мужчина облил красной краской памятник оккупантам, который те назвали памятником “Вежливым людям”. Мужчину уже задержали и возбудили против него уголовное дело по статье “вандализм”. Пропагандоны сообщили, что он совершил этот поступок, т.к. “недоволен властью”
2. “На автоподходах к Крымскому мосту усилии досмотровый контроль. Особенно он изменился со стороны Керчи. Теперь, кроме осмотра машины, контроль коснулся водителей и пассажиров транспортного средства. Люди проходят осмотр через металлорамки в специальном помещении”. Так чей Крым? Ответ очевиден
3. “На автоподходах к Крымскому мосту обрушились искусственно созданные насыпи. В некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит. Такое произошло со стороны Керчи и Тамани”. Оккупанты обвинили погоду, а жители Крыма ехидно прокомментировали: “Бандеровцы диверсию устроили — на подходах следует еще тщательнее досматривать всех, кто приближается”, “Строить надо правильно, тогда и проблем не будет”, “Гыыыыы”, “Элементарное несоблюдение технологии строительства!!!”, “Там и до стройки грунт полз, как и везде в той местности”, “Шура, пилите насыпи, они золотые”, “При неудачах не сдавайтесь — всегда позорьтесь до конца”, “Та кто ж знал, что в Крыму зимой дождь и снег бывает? Им по телеку показывали, что у нас всегда лето”, “Пара лярдов туды-сюды на пенсионеров никак не влияет”, “Главное, был снят фильм ‘Камазист’”, “На месте обрушения был обнаружен скабееевский "сливной бачок". Включаем ZOMBO-TV!!! Кто-то, где-то, кому-то пожал руку!!!!! Вааааауууууу!!!!!! Это же говорит о многом!!!! P.S. По предварительным подсчетам, росия потеряла из-за санкций около 170-ти миЛЛЛЛЛЛЛЛиардов доЛЛЛЛЛаров. Пенсы!!!! Не сссссыте!!!! На хлеб будет. — А масло?”, “Та все керчане знают, что в той местности — Соляные топи. Када керчане об этом здесь писали, мастера им ставили минусы. Наблюдаем дальше молча”, “И это только начало”
4. В оккупированном Армянске похоронили Дмитрия Бондаренко (1987 г.р.), который воевал на стороне российских оккупантов на Донбассе. На похоронах убийцы и предателя Родины присутствовали ряженые всех мастей
5. Дорабатывать Генплан Севастополя оккупанты поручили понаехавшей из Волгограда Елене Шадриной. До неё Генпланом тоже занимались понаехавшие. С помощью этого документа у жителей города отберут землю, дома, парки, доступ к морю и многое другое
6. Саранча из Воронежа в Симферополь прет: “Привет всем крымчанам. Хочу переехать к вам в город на ПМЖ. Как у вас с работой, детскими садами, ценами на съем квартиры и как у вас с ипотекой? Какой район города посоветуете?”. Ответы: “Район Неприезжай — норм”, “Как после войны — срач, грязь, маленькая зп, в сад 1 к миллиону попасть и работы толком нет”, “Сейчас ты узнаешь, что такое крымское гостеприимство. И, думаю, не захочешь переезжать сюда”, “Еще есть время передумать”, “Сидите луче у себя”, “Какого? С х*ра? К нам? Ты что, автор, начитался про Крым?”, “В детский сад очередь — 8 тыс. детей, з/п — 15 тыс., 1-к. кв. снимать — 25 тыс. Так что, милости просим!”, “Нех*р тут делать”, “Беги, глупец”, “Плохо у нас тут! И жилья нет. У себя сидите”, “Никак, все плохо”, “Крым не резиновый. Сиди у себя дома. У нас всё так же, и даже есть зима”, “Не стоит”, “Не едь”, “Полная жопа”, “Оставайся у себя, не едь к нам, заранее спасибо!”, “Не самый лучший вариант!!! Ужасно тут! Сестра переехала из Сочи! Жалеет и переезжает обратно!!!”, “Цены высокие, зп маленькие. Перспектив мало!”, “Да когда уже ваши "хотелки" перегорят”, “Одним словом — п*зд*”
7. Понаехавшая из Москвы в Ялту спросила у местной жительницы: “А что лично Вы сделали, чтобы жить в Крыму?”. Получила ответ: “Родилась. Многие местные пошли на “референдум” (вранье и предательство) ради личной выгоды. Они хотели улучшения своего благосостояния. Своего, а не россиян. Они готовы были принимать россиян как туристов и отдыхающих, но не как местную “элиту”. Понаехавшая снова ответила: “То есть, крымчане думали, что будут доить россиян, а вышло наоборот. Вы огорчены?”. Дискуссия возникла в связи с тем, что оккупанты начали предоставлять кредиты жителями Сибири на покупку недвижимости в Крыму
8. Керчь превращается в помойку: “Аршинцево — кошмар, стал очень грязный район!!!! Где коммунальные службы!!!!! Мусорки рядом с домами завалены!!! На тротуарах грязь мешается!!! До сих пор ветки навалены кучами, после снегопада никто не убирает!!!”, “Не только Аршинцево. Весь город превратили в помойку”
9. Симферополь. Невыносимое уже бытие говени: “Едем сейчас в Ялту. Делают латочный ремонт дороги в районе Марьино. Мне все чаще кажется, что над нами просто издеваются. Дорогу латают какой-то грязью. Или уже не кажется, а на самом деле над нами издеваются. Или испытывают терпение”, “Помню, Аксенов как-то сказал: Такого позора, как ямочный ремонт при Украине, больше не будет!”, “Какое терпение — в случае несанкционированного блеяния сперва административка, потом экстремизм. Чувствуете запах Северной Кореи?”
10. Из разговора со знакомыми узнала, что они всей семьей едут в Херсон получать биопаспорта. Специально останутся там подольше, чтобы (цитата) “насладиться атмосферой свободы”. Вот так обнаружила еще одних единомышленников в своем кругу общения.
11. Путин отправил за 10 000 км в Венесуэлу 400 головорезов ЧВК Вагнера для защиты режима МаДуры. Теперь вы можете представить, сколько он отправил в 2013 году убийц для защиты режима ЯныкОвоща, с учётом сквозных смежных границ!
12. Вчера в Москве на глазах у посетителей Третьяковской галереи была похищена картина “Ай-Петри. Крым” художника Архипа Куинджи. А Росгвардия Золотава так же бдительно охраняет Крымский мост, как и Третьяковку? Может, уже стоит шпалы и рельсы пересчитать?
P.S. “То самое чувство, когда похищение картины поразило россиян больше, чем похищение того, что на ней изображено”, — написал крымчанин. Кстати, сегодня похитителя задержали в Москве. Речь пока о похитителе картины, а не того, что на ней изображено…
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