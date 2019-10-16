1. Прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе отметили 14 октября праздник Покрова в Кафедральном соборе Владимира и Ольги, откуда оккупанты пытаются выдворить украинскую церковь. Архиепископ Климент сказал: “Сегодня (прим — 14.10.2019) у нас прошел большой праздник, собрались люди со всего Крыма, приехали специально на праздничную службу. Хотел бы также поздравить всех наших воинов, которые защищают Украину. Мы молились за них, мы просили, чтобы Бог дал им здоровья, и их семьи не знали утрат. И главное, чтобы они сохранили не только Украину, но и свои жизни”

2. Свидетель сфабрикованного обвинения против правозащитника Эмир-Усеина Куку является агентом ФСБ. Зовут его Багиров Насими Видадиевич. Он принимал участие в качестве агента ФСБ по данному уголовному делу, оказывая психологическое воздействие посредством угроз на детей Эмир-Усеина Куку. Обнародована соответствующая видеозапись, сделанная скрытой камерой

3. Оккупанты 15 октября снизили срок наказания с 10,5 до 7 лет колонии строгого режима гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному за “шпионаж” в аннексированном Крыму

4. Крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, которого оккупанты неоднократно задерживали и допрашивали на админгранице Крыма с Херсонской областью, считает, что на него “формируют досье”. Такие действия он связывает со своей правозащитной и общественной деятельностью

5. В Киеве прошла акция “Узники Кремля”. Правозащитники установили на Софиевской площади 86 капканов — столько украинских граждан незаконно удерживают в тюрьмах россии и оккупированного Крыма. Восемьдесят седьмым политзаключенным стал недавно арестованный в Крыму Олег Приходько

6. Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуг приговорила 57-летнего кременчужанина к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Предатель был завербован оккупантами в июле 2014 года на отдыхе в Крыму, и успел за эти годы передать много информации агрессору

7. ООН признала, что россия нарушает Женевские конвенции из-за изменения демографии Крыма, выдавливая из него местных жителей и заселяя своими гражданами

8. Более 8 тысяч оккупантов провели единовременные учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой в южных российских регионах, а также на полигонах в аннексированном Крыму

9. Крым с молотка: оккупанты выставили на продажу очередной пансионат. Будем прощаться с пансионатом “Черноморский” на западном берегу захваченного рашистами Крыма

10. Ялта. Медицина от гавани — мечты сбываются: “Вопрос!!! Когда уже наведут порядок в нашей горполиклинике? Болит сегодня, а записывают на декабрь? Нормально? После посещения поликлиники еще больше заболеваешь! Не продлевают жизнь, а укорачивают!”. Комментарии: “Скоро заранее записываться будем: "Уважаемые, я в ноябре, скорее всего, заболею. Запишите число на десятое"…”, “Потому что не выгодно, чтобы все жили долго”, “Уже много крымчан в днр зубы ездят лечить и делать, скоро туда за операциями ездить будем! (прим — вероятно, речь идет о ватниках, понаехавших в Крым с оккупированной россией части Донбасса)”, “Это чтобы потом рапортовать о ранней смертности населения из-за самолечения, мол, сами виноваты!”, “Согласен. Если нет температуры, то к терапевту записывают в лучшем случае через неделю. Самое интересное, что нынешние вирусы так изменились, что, несмотря на слабость, ломоту и сильный кашель, температуры нет. Вот так”, “Как только, так сразу((( Этот страховой медполис — ПОЛНЫЙ ЗВЕЗДЕЦ((( Такое впечатление, что врач на приеме на тебя не смотрит, только пишет и пишет. У них одна задача — чтобы не оштрафовали эти чинари от медицины, которые приезжают из Симферополя и забирают карточки на месяц и больше, и их не волнует, что человек может в это время заболеть, а карточка на контроле в Симферополе и ее не могут найти в регистратуре. Было у меня такое, срочно нужна карточка, там были все анализы, УЗИ и прочее, а карточки нет. Я была такая злая, порвала бы их зубами, тварюк(((”, “Нынче лучше не болеть”, “Вы ещё в детской не были. Ребёнок заболел — будьте любезны записаться на приём, который расписан на 3-4 дня вперёд. Примут на 5-ый день. Справку о выздоровлении получить — то же самое”

11. Пока оккупанты отбирают земли для трассы “Таврида”, о чем вы прочтете в постскриптуме, жители Крыма комментируют саму трассу: “У меня ощущение, что если собрать портреты всех погибших и пострадавших и вдоль обочины поставить, то не останется свободного места”, “Водителей пустили на дорогу-стройплощадку, которая до открытия уже превратилась в кладбище”, “Согласен! Гибель людей на этой недостроенной трассе на совести тех, кто отрапортовал о её готовности. Правда абсолютно нет уверенности в наличие этой самой совести”, “Дорога смерти. Настроили упыри”, “Просто закройте уже это убожество”, “Закройте дорогу смерти в Крыму!!! Откройте дорогу жизни!”, “Это дорога в ад”

12. Безвиз рулит: ирландский лоукостер Ryanair в декабре откроет рейсы в Херсон и расширит маршрутную сеть из Харькова за счет двух новых направлений в Венгрию и Польшу. Аэропортом в Херсоне частенько пользуются жители оккупированного россией Крыма

P.S. “Обманули, унизили, здоровье подорвали! Меня чуть не задавил трактор! Я, говорит, тебя давить буду!”, “Привыкли, что народ — быдло! Думают, мы у них заберем, а они будут молчать в тряпочку. Это грабеж, открытое похищение собственности!”, “Кого-то или убьют, или нас убьют! Потому что здесь (прим — понаехали на стройку) Дагестан, Чечня, Тамбов!” — так обманутые жители Симферопольского района комментируют строительство “трассы смерти”, ради которой оккупанты отняли у них землю и дома. Напомню, что трассу строят для улучшения логистики переброски войск из россии в Крым. А попутно — пилят российский бюджет и отнимают последнее, в том числе у тех, кто радостно встречал оккупантов в 2014 году. Правильно говорят — пойманную рыбу не кормят

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