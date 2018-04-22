1. Украинца Владимира Балуха, который голодает уже 34 дня, оккупанты собираются на три дня отправить в карцер “за нарушение правил внутреннего распорядка”

2. Севастополь. Судя по интенсивности перемещения в воздухе разнообразной военной техники оккупантов, в этом году в качестве туристов в летнем сезоне следует ожидать или боевых бурятов, или солдат НАТО, или, что более вероятно, красивый, яркий, красочный ядерный гриб.

3. В Крыму каждый вечер идет передача “Спокойной ночи, малыши”. В роли Хрюши, Степаши, Фили и Каркуши — СУ-30, СУ-24, СУ-25 и СУ-27.

4. В Керчи все стабильно. Оккупанты провели “зональный этап конкурса Мы — наследники Победы”. Дети в военной форме изображали смерть, скорбь, войну, раненых…

5. В Белогорском районе Крыма на базе Криничненской средней школы оккупанты провели “районные соревнования школьных команд юнармейцев”. Школьники стреляли из винтовок и обучались быть ихтамнетами. Кроме того, школьникам вдалбливали в головы, что “Крым — исконно русская земля”

6. В Севастополе оккупанты провели второй слет регионального отделения “военно-патриотического движения Юнармия”. Для участия в слете оккупанты согнали старшеклассников и совсем маленьких детей. Дети, одетые в военную форму, показали приемы рукопашного боя, а также пели советские песни “Орлята учатся летать” и “Эх, яблочко”. За шабашем наблюдали оккупационные власти Севастополя. Дети имеют очень несчастный вид

7. Президент Украины внёс в Верховную Раду законопроект о возможном лишении украинского гражданства некоторых категорий крымчан

8. Гоблин моментально отреагировал на законопроект о лишении крымчан украинского гражданства: “Если Украина такое решение примет, будем вести работу с министерством иностранных дел рф, прорабатывать комплекс мер, чтобы не ухудшить положение крымчан”. Что-то Гоблин, на удивление, за украинские паспорта начал переживать

9. Севастопольский форум обсуждает законопроект о лишении гражданства. Разбирают его по словам… Переживают… Аналогичные обсуждения сегодня на многих ватных пабликах

10. В Севастополь прорвались 109 кг немецких и украинских сыров. Оккупанты для отчета заявили, что “продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания”. В реале же сыр был сожран оккупантами — с презрением, ненавистью и с остервенением от первого и второго… Особо отмечается, что “отсутствовала маркировка на русском языке”. Если с немецким сыром все понятно (они до сих пор Берлин штурмуют — негоже им немецким владеть), то с украинским языком у “мыжыбратьев” тоже большие проблемы

11. Оккупанты снова сообщили, что немцы переезжают из Европы в оккупированный Крым. Пропагандоны разместили эту новость в рубрике “Странности. Власть по-крымски”. Главное, чтобы “немцы” с собой сыр не тащили, а то сожгут вместе с сыром

12. В Севастополе украли деревья, посаженные в память о жертвах из Кемерова. Пропагандоны и вата предполагают, что это может быть “провокацией для розжига”. Им теперь везде провокации мерещатся. А ещё у нас теперь новогодние игрушки с городских елок воруют, чего до оккупации не было

13. Съездил домой. Опечалился от Феодосии. Корпуса санатория “Восход” закрыты, возле них тыняются неопохмелившиеся охранники. По пешеходной улице ездят военные. Везде бродячие собаки. Смешной поезд, состоящий из двух вагонов. И тишина в порту — ни одно судно не бороздит его водные глади. Как вы тут живёте в этом всём?

14. Севастополь. Дочке сказал: “Никогда не думал, что мои дети будут вынуждены тоже слышать весь этот бред про империалистов, американскую угрозу, вступать в новые комсомолы и ходить на тупые парады. Разница лишь в том, что в 80-ые в этот цирк верили только дебилы, а теперь большинство”.

15. Крымчанин написал вчера вечером сообщение по поводу Дня рождения Гитлера. Не мог пройти мимо: “Поздравляю ватников с днём рождения их идейного вдохновителя”.

16. Новосибирская саранча прорывается в Джанкой, но боится сколопендр: “Друзья, переезжаем к вам в город. Скажите, часто ли в квартире на первом или втором этаже можно наткнуться на сколопендр? Частое ли это явление? Просто переживаю и боюсь такую живность в квартире увидеть”. Ответы: “Ох, дорогая, сколопендры — это только начало. Ты самого питомника ещё не видела”, “Не переезжайте, сохраните себе жизнь. Можно куда угодно, но в Джанкой не надо. Потому как сколопендры здесь — самое меньшее зло”. Другая понаехавшая прорывается в Джанкой, чтобы родить: “Скоро переезжаем в ваш город, хотелось бы узнать по поводу роддома”. Ответы: “Есть, но лучше в нем даже не наблюдаться”, “(Понаехавшая из Благовещенска отвечает) Останьтесь лучше дома и родите, потом прилетите! Я домой летала рожать. И вообще, лучше сюда не приезжать!”, “Не советую в жопу Крыма приезжать. Роддом катастрофический”, “Оставайтесь дома. Джанкой не резиновый”

P.S. Законопроект о лишении украинского гражданства успел наделать много шума. Пока не ясно, каким будет его окончательный вариант и сам механизм лишения, но с уверенностью можно сказать, что этот вопрос давно назрел. Даже ватники вдруг запереживали за паспорта с Тризубом. Думаю, многие из них сейчас устроят генеральную уборку в лентах своих соцсетей. Крым замер в ожидании…