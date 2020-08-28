1. Незаконные задержания, аресты и пытки: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в оккупированных россией Крыму и части Донецкой и Луганской областей.

2. С 00:00 29 августа Украина снимает ограничения на пересечение админграницы между оккупированным Крымом и Херсонщиной. С новыми условиями пересечения админкордона ознакомьтесь по ссылке. И не забывайте, что ограничения продолжают действовать со стороны оккупантов в Крыму

3. Ночь – не помеха: разведывательный беспилотник США снова посетил нас прошлой ночью.

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

4. Путин снова понаехал в оккупированный россией Крым на открытие участка трассы смерти “Таврида”, которую построили для улучшения военной логистики и которая унесла уже десятки жизней, став самой опасной дорогой украинского полуострова.

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

5. Паблик Севастополя трясется от восторга полным составом: “Что за гонки друг за другом устроили два огромных самолета буквально над крышами улиц Декабристов и Руднева? Люди выскочили из домов, собаки и кошки попрятались. Казалось, эта огромная машина сейчас рухнет на наши головы! Зачем? Нет чистого поля? Моря? Детей перепугали зачем????”, “Сегодня с 17:00 тоже летали, такой грохот был. Вопрос: им обязательно над жилыми домами летать?”, “Это второй день так”.

Севастополь

Над городом,над жилыми дома...

ладно бы рухнуло как то на понаехов-лаптей

но может и на нормальных людей упасть... pic.twitter.com/ZqrPVBW2Qs — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 26, 2020

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

6. Вот эта вот срань небесная сегодня (26.08.2020) вечером пролетела над Феодосией. Прошёл так низко, что было видно пломбы у летчика. У двух мамаш, что были рядом, дети впали в истерику с перепугу. Шёл на сверхзвуке. И над городом дал, скотина, форсаж, и ушёл вверх с разворотом. Шоб он сдох, падла!

7. Новости коронавирусной военной базы: в рамках рашистского форума “Армия — 2020” на центральную площадь Керчи оккупанты вчера стянули военную технику, чтобы вату впечатлять, зомбировать детей и агитировать вступать в армию ихтамнетов — все это является военным преступлением. Жители Керчи тем временем в восторге: “Завтра (27.08.2020) на Ленинской состоится мероприятие с техникой, выступлениями и сувенирами. В честь чего? Или для военных проводить мероприятия можно и корона им ни по чем? Закон на запрет массовых мероприятий внезапно отменился?”, “(Понаехавшая рашистка) Автор — зануда”, “Почему зануда? День Рыбака, День Города, проводить праздничные мероприятия нельзя, а тут вдруг всё это военных не касается”

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

И посмотрите на сам “форум”, куда сегодня традиционно согнали детей в военной форме.

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

8. Работы по “реставрации” (уничтожению) Ханского дворца приостановлены. Очередной подрядчик на грани банкротства.

9. До ваты трудно, но доходит: “Без резкого ограничения потребления вода гарантированно закончится в ближайшие недели. Это катастрофа, не признавать которую уже невозможно. Надежды на августовский прогноз рухнули. Рассказы про самолет для вызова осадков, якобы прибывший из Москвы, на проверку оказались пустышкой. К понедельнику стало окончательно ясно — чуда не случилось, столица Крыма резко ограничивает водоснабжение. Кроме Симферопольского и Бахчисарайского районов, об угрозе дефицита питьевой воды объявлено в курортных городах — прежде всего Алуште, Феодосии, Судаке и Керчи. Паники в Симферополе пока нет, однако народ кинулся в хозяйственные магазины и раскупил практически всю наливную пластиковую тару. Особым спросом пользуются 50-литровые баки ценой в 900−1000 рублей, их разобрали везде. На Центральном рынке еще оставались 100-литровые по 1750 руб, но такую здоровенную бадью трудно затолкать в квартиру”.

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

10. В Евпатории частично высохло красивейшее озеро Сасык-Сиваш, известное как “Розовое озеро”. Оккупанты устроили очередную экологическую катастрофу: “Евпатория потеряла в этом году одну из своих достопримечательностей. "Розовое озеро" просто исчезло, оставив слой розовой соли. За все время его многолетнего существования это случилось впервые. Причина этой экологической катастрофы простая — это песчаный карьер, который в нарушение всех экологических норм устроен на берегу озера Сасык-Сиваш. Из этого незаконного карьера вывозят самосвалами песок, и, по скромным расчетам, 1500 тонн в день. Элементарно нарушена экология озера, исчезнут гнездования чаек и водоплавающей птицы, и все это безобразие происходит под одобрительное молчание крымской власти, и самое странное, так же министерства экологии Крыма!”, — написал ватник Игорь Курсов и опубликовал фотографии.

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

11. Армянск — самый покращений оккупантами город Крыма: “Уважаемые сограждане, все выбросы по сравнению с тем, что нам преподнесли администрация города и правительство Крыма, мелочи жизни. Следующим этапом нашего уничтожения является закрытие больницы, от слова "совсем", до конца. Ездить лечиться будем по всему Крыму, у нас ведь зарплаты и пенсии зашкаливают, нечего их в кубышках хранить”, “Так, может, теперь и статус города не нужен? Будем, как в прошлом веке, за сто вёрст топать к уездному доктору!!!! Лишить людей больничного стационара, еще и там, где химпредприятие — это вообще уже не поддается никакому пониманию”, “А в Симферополе воду отключать собираются. Так что, походу, в "верхах" квест "кто круче изведёт народ"…”

Новости Крымнаша. Крымский цугцванг

12. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 56 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2660 человек, в том числе 473 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 65 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

13. Сдавал в лаборатории анализ на ковид. Официальная статистика занижена в 5 раз, спокойно поделился чувак из лаборатории…

14. Оккупанты изначально были в цугцванге. Отменить курортный сезон = нищета и социальный взрыв. Открыть курортный сезон = ковид, обезвоживание водохранилищ и социальный взрыв.

P.S. Слово “цугцванг”, которое использовал крымчанин, чтобы описать созданную оккупантами ситуацию в Крыму во время пандемии, означает положение, в котором любой последующий шаг ухудшает ситуацию. Ровно в такое положение — цугцванг — попала россия, оккупировав украинский Крым. Не уверен, что это понимают в Кремле, но многие крымские ватники уже чувствуют это пятыми точками.

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