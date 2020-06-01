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2 июня • обновлено в 00:23
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Гоблин получил по шапке из Москвы

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1. Политзаключенного третьего бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Рустем Сейтмеметов оккупанты поместили в психиатрическую больницу для проведения карательной психиатрии. “Мы знаем практику давления на узников в Советском Союзе, и как была распространена так называемая "карательная психиатрия", когда человек абсолютно здоровый попадал в стационар, а выходил недееспособным. На мой взгляд, это еще один элемент давления на наших подзащитных, чтобы они оговорили себя, оговорили своих соотечественников, такой себе еще один рычаг”, — прокомментировал ситуацию адвокат Назим Шейхмамбетов. Напомню, Рустем Сейтмеметов и еще трое крымских татар — Амет Сулейманов, Сейтумер Сейтумеров и Осман Сейтумеров — были задержаны оккупантами 11 марта этого года в Бахчисарае в ходе очередных обысков

2. В Херсонской области на админгранице с Крымом нашли тело военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. По предварительной версии следствия, причина смерти — самоубийство

3. Оккупанты через Поклонскую написали письмо в ООН со слезным требованием дать воду Крыму. Ранее эти же оккупанты неоднократно заявляли, что Крым прекрасно справляется без днепровской воды. Поклонская написала, что государство-член ООН (Украина) не должно лишать миллионов людей права на насущный ресурс, закрыв подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Преступница также заявила, что готова участвовать в переговорах: “Готова к проведению дипломатических переговоров по данной теме и надеюсь на конструктивный диалог”. Губозакатин этой *ляди!

4. В сети появились свежие фотографии пересохшего Северо-Крымского канала, который, кроме прочего, продолжает разрушаться

Новости Крымнаша. Гоблин получил по шапке из Москвы

5. Пропагандон, коллаборант, кизяк, боевик и просто мудак из Севастополя Игорь Руденко очень хочет, чтобы россия разбомбила дамбу, которой Украина перекрыла поставки воды в оккупированный Крым: “Кстати, водная блокада считается по международным меркам тяжким преступлениям. И еще, кстати, в свое время арабские страны пытались построить дамбы и блокировать подачу воды во враждующий с ними Израиль. И израильтяне просто разбомбили эти дамбы, заявив на международном уровне, что имели на это право. Такая вот история была”. О себе на странице Фейсбук Руденко написал так: “Состою в Союзе журналистов россии. Учредитель и издатель газеты "Таврические вести. Новороссия". Заместитель редактора портала "Новоросс.инфо". Историк. Атаман Севастопольской казачьей общины "Патриоты Севастополя"…”

6. “Как утверждают в силовых структурах Крыма, корабли НАТО не способны вести разведку побережья из-за эффективного противодействия средств радиоэлектронной борьбы”, — сообщили оккупанты. Ватный крымский паблик трясет от радости: “А для людей это излучение не вредно?”, “Нет! Только для терминаторов, которых так и норовят забросить на нашу территорию страны НАТО!”, “Какая разница, вредное или нет. Кто и когда думал о людях?”, “Хороший вброс. Это чтобы солдат НАТО не увидел голую от нищеты жопу россиянина?”

7. После ограничений из-за коронавируса Укрзалізниця с 1 и 2 июня возобновляет движение поездов в направлении Херсонской области, в том числе в Новоалексеевку, куда доезжают поезда крымского направления. Поезда до Новоалексеевки идут из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра и Львова

8. В оккупированном россией Крыму выявлены 2 новых случая заболевания коронавирусом. В Севастополе — 4. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 552 человек, в том числе 165 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе

9. Гоблин втихаря отменил платную обсервацию для понаехавших в Крым россиян. Видимо, получил по шапке из Москвы

10. Оккупанты на 2 месяца продлили масочный режим в Крыму

11. За нарушение режима “путинских каникул” оккупанты в Крыму наказали более шести тысяч человек. Следует учесть, что часть крымских т.н. “судов” не публикует информацию о рассмотрении подобных производств, а значит, реальное количество административных взысканий за нарушение “самоизоляции” может быть больше

12. В соседнем доме мужик вышел во двор на лавочку, чтобы дома не курить. Курит. Подъехали менты. Кто такой? Где живём? Паспорт! Пошли домой покажу. Поднялись в квартиру. Сфотографировали на телефон паспорт типа для отчёта. Всё хорошо, пока. Через четыре дня мужик получил ШТРАФ.

P.S. Предатель Украины Игорь Руденко, мечтающий о бомбардировках Украины ради подачи воды в Крым, написал, что “водная блокада считается по международным меркам тяжким преступлениям”. При этом предатели всегда умалчивают о том, что тяжким преступлением является оккупация части суверенного государства, как и развязанная против него война, которую россия против Украины ведет уже седьмой год. И если сейчас Руденко может спокойно писать и мечтать о новой волне убийств граждан Украины ради путинских хотелок, то таким, как Руденко, напоминаю, что не только оккупация, но и коллаборационизм является тяжким преступлением, срока давности у которого нет.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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